Thể thao Tổng kết và trao giải Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 7 năm 2025 Tối ngày 14/6, Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức lễ tổng kết và trao giải Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 7 – năm 2025.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc giành thứ hạng cao ở nội dung Đôi nam trình cao 1430. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Nghệ An; đông đảo các vận động viên tham dự giải.

Ông Trần Quang Đại - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An phát biểu tổng kết Giải. Ảnh: Thành Chung

Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 7 năm 2025 do Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức. Đây là hoạt động thể thao hết sức ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Các vận động viên với tinh thần fair-play đã cống hiến cho khán giả các trận đấu kịch tính, đẹp mắt. Ảnh: Minh Quân

Giải Tennis Báo chí Nghệ An là hoạt động thường niên nhằm giao lưu, kết nối, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa đội ngũ những người làm báo với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, đồng thời, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và lối sống tích cực trong cộng đồng.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc giành thứ hạng cao ở nội dung Đôi nam nữ trình điểm 1220. Ảnh: Thành Chung

Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 7 năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 13-14/6/2025; với sự tham gia của gần 200 vận động viên là các phóng viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cùng nhiều tay vợt mạnh đến từ các câu lạc bộ tennis trong cả nước....Trong 2 ngày thi đấu, các vận động viên với tinh thần fair-play đã cống hiến cho khán giả các trận đấu kịch tính, đẹp mắt.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc giành thứ hạng cao ở nội dung Đôi nam trình điểm 1270. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các cặp vận động viên xuất sắc đã giành thứ hạng cao ở các nội dung Đôi nam nữ trình điểm 1220; Đôi nam trình điểm 1270 và Đôi nam trình cao 1430./.