Quốc tế Tổng thống Pháp tuyên bố: Hơn 20 nước cam kết triển khai quân ở Ukraine Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, 26 nước đã chính thức cam kết triển khai lực lượng răn đe tại Ukraine sau khi ngừng bắn.

"Còn một vài nước khác vẫn đang cân nhắc lập trường của mình, nhưng 26 nước đã cam kết triển khai quân tại Ukraine với tư cách là lực lượng đảm bảo an ninh, hoặc hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không, nhằm bảo vệ an toàn cho các vùng lãnh thổ và Ukraine ngay sau khi ngừng bắn hoặc thiết lập hòa bình", ông Macron nói trong buổi họp báo sau cuộc gặp của liên minh các nước tự nguyện tại Paris.



Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa

Cuộc họp của nhóm gọi là "liên minh những nước tự nguyện" diễn ra vào ngày 4 tháng 9 theo hình thức kết hợp, dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Cuộc họp có sự tham dự của Vladimir Zelensky.

Chuyên viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cũng tham dự cuộc họp, nhưng rời đi sau 20 phút kể từ khi bắt đầu.

Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu tiến hành đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cam kết an ninh cho Ukraine

Ngày 18 tháng 8, ông Trump tổ chức cuộc gặp với Vladimir Zelensky tại Washington. Sau cuộc gặp song phương, một số nhà lãnh đạo EU tham gia cùng họ. Các bên thảo luận về các cam kết an ninh dành cho Kiev, mà các nước châu Âu dự định cung cấp dưới sự phối hợp với Hoa Kỳ.

Ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ tuyên bố Pháp, Đức và Anh muốn triển khai quân đội tại Ukraine, tuy nhiên theo ông, quân đội Mỹ sẽ không hiện diện tại đó.

Cuối tháng 8, tờ The Telegraph dẫn nguồn tin cho biết ông Trump đang xem xét một phương án thay thế: theo báo chí, ông đang đàm phán với các nước châu Âu về việc triển khai các công ty quân sự tư nhân của Mỹ đến Ukraine trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình dài hạn.

Như Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm trước, mỗi quốc gia đều có quyền tự lựa chọn hệ thống an ninh của mình, bao gồm cả Ukraine, nhưng điều này không thể thực hiện được bằng cách xâm hại đến lợi ích của Nga.