TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đánh giá chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với 9 tỉnh tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 17/3, tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự lưu động đối với 03 bị cáo Thò Bá Và, Thò Bá Lỳ đều trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong và Nông Văn Sáu trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, 1.420 căn nhà do Bộ Công an vận động tài trợ sẽ được hoàn thành trước ngày 19/8/2023. Còn 1.000 căn do Công an tỉnh Nghệ An vận động tài trợ sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2023 để bàn giao cho các hộ dân.