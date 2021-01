TP Vinh ra quân thu lệ phí môn bài năm 2021

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức Chi cục Thuế TP Vinh, Chi cục đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách với tổng thu đạt 2.846,8 tỷ đồng, tăng 37% so với dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó thu lệ phí môn bài đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch.

Thành phố Vinh ra quân thu thuế môn bài. Ảnh: Võ Huyền Năm 2021, chỉ tiêu thu lệ phí môn bài với số lập bộ được giao là 15,7 tỷ đồng với gần 12.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Để hoàn thành công tác thu thuế, lệ phí môn bài, Chi cục Thuế thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện nghĩa vụ ngân sách, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thu lệ phí môn bài trong tháng 1/2021.