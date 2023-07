Trận đấu cuối cùng giai đoạn 1 V.League của SLNA, HLV Phan Như Thuật mong muốn điều gì ?

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tập luyện làm quen sân Hàng Đẫy trước trận đấu với Hà Nội tại vòng 13 V.League 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Sau 12 vòng đấu Sông Lam Nghệ An đang có được 13 điểm, về lý thuyết vẫn còn cửa để lọt vào tốp 8 sau giai đoạn 1. Tuy nhiên, muốn hoàn thành mục tiêu này, đội bóng xứ Nghệ buộc phải thắng Hà Nội FC tại vòng đấu cuối cùng của lượt đi, đồng thời, trông chờ các đội bóng xếp trên thua ở vòng "chốt hạ". Đây thật sự là khe cửa quá hẹp đối với đội bóng Sông Lam Nghệ An. Và chắc chắn ban huấn luyện của đội chủ sân Vinh cũng đã có những tính toán cho trường hợp xấu nhất sau khi kết thúc giai đoạn 1 V.League 2023.

Nói về hành trình đầy khó khăn sắp tới của Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: "Phải nói rằng, Sông Lam Nghệ An đang trong vùng của những đội thi đấu để tránh xuống hạng, vì thế, cũng có đôi chút áp lực đối với tôi. Trên cương vị là huấn luyện viên trưởng, tôi cố gắng để làm những điều tốt nhất cho Sông Lam Nghệ An. Đến thời điểm này chúng tôi xem mỗi trận đấu là một trận chung kết".

Huấn luyện viên Phan Như Thuật (ngoài cùng) đang đem đến làn gió mới cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trước trận đấu khó khăn với Hà Nội FC tại vòng 13, huấn luyện viên Phan Như Thuật tiết lộ điều cốt lõi mà ông muốn mang đến cho đội bóng quê hương. "Mỗi trận đấu đều có những khó khăn riêng, nhưng tôi vẫn luôn động viên các anh em cầu thủ hãy tự tin vào bản thân, hãy chơi bóng với tinh thần tốt nhất, cùng nhau đoàn kết để vượt khó. Đó là vấn đề cốt lõi mà tôi muốn mang đến cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An", nhà cầm quân xứ Nghệ nói.

Sông Lam Nghệ An đang phát đi những tín hiệu tích cực kể từ khi thay "tướng". Sự xuất hiện của huấn luyện viên Phan Như Thuật trên băng ghế chỉ đạo đã đem đến làn gió mới cho đội bóng xứ Nghệ. Đội chủ sân Vinh được 4 điểm trong 2 trận đấu gần nhất. Điều đó dường như đã hâm nóng được tình yêu của người hâm mộ xứ Nghệ dành cho đội nhà. Minh chứng rõ nhất, đã có nhiều chuyến xe đi từ Nghệ An ra Hà Nội để tiếp lửa cho Sông Lam Nghệ An. Người hâm mộ xứ Nghệ tại Thủ đô cũng đã lên kế hoạch để phủ vàng sân Hàng Đẫy. Đây chắc chắn sẽ là liều "doping" hữu hiệu cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, để họ có thể chiến đấu cho những mục tiêu khó khăn trong mùa giải này.

Cảm ơn những tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội bóng, tân thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là một tín hiệu rất vui đối với Sông Lam Nghệ An và tôi mong muốn cổ động viên luôn luôn đồng hành, sát cánh cùng đội nhà".

Trận đấu tại vòng 13 V.League 2023, giữa chủ nhà Hà Nội và Sông Lam Nghệ An sẽ được diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/7 trên sân Hàng Đẫy.