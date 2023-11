Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 16 và 17/11, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đến làm việc tại Nghệ An. Đoàn công tác có đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Sỹ Thành

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên lĩnh vực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về biển đảo gắn với thông tin đối ngoại; công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội; công tác khoa giáo; công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong chương trình, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đã đến dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đền Chung Sơn tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa trước phần mộ và Nhà thờ của đồng chí Phan Thái Ất ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Thường trực Huyện uỷ và các ngành liên quan của huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi cũng làm việc với Thường trực Huyện uỷ và các ban, ngành có liên quan của huyện Anh Sơn để phối hợp chuẩn bị một số nội dung phục vụ cho Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Phan Thái Ất (01/01/1894 – 01/01/2023), nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Dự kiến, lễ kỷ niệm sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức tại Nhà thờ của gia đình đồng chí Phan Thái Ất tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn vào ngày 27/12/2023.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại phần mộ đồng chí Phan Thái Ất tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Sỹ Thành