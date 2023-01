Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tân Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An Nguyễn Trung Thảo là một cán bộ được đào tạo bài bản, từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Sáng 06/01/2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài. Dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng uỷ Khối Các cơ quan cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Ngày 30/12/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm viên chức quản lý. Theo quyết định, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Nguyễn Trung Thảo - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long đã chúc mừng cá nhân ông Nguyễn Trung Thảo được tín nhiệm và bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nêu rõ và khẳng định vai trò quan trọng của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh nhà; góp phần quan trọng trong việc lan toả hình ảnh của Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn: Trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Tân Phó Giám đốc Nguyễn Trung Thảo tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Giám đốc Đài tiếp tục gìn giữ mối đoàn kết, phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của tỉnh Nghệ An giao phó./.