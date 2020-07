Trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sỹ công an hi sinh khi bắt ma túy

Chiều 2/7, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, cán bộ Công an huyện Quế Phong đã anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm ma túy.

Tại nhà của gia đình đồng chí Đại úy Sầm Quốc Nghĩa ở xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng cho chị Phan Thị Quỳnh - Giáo viên trường Mầm non Châu Tiến, vợ của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa và trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho bố mẹ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Đoàn công tác trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Hà Thảo Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 90 triệu đồng cho gia đình. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu và trong toàn ngành giáo dục tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ.

Trước đó, vào ngày 22/3/2020, trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Sầm Quốc Nghĩa bị nhóm đối tượng ma túy dùng dao tấn công. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã không qua khỏi./.