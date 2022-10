Tréo ngoe ở T P Vinh: Người dân mua đất dự án nhưng không có đường đi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân bỏ tiền mua đất của dự án khu nhà ở liền kề với hứa hẹn sẽ có đường đẹp, chạy thẳng ra trụ sở phường Trung Đô (TP. Vinh). Tuy nhiên, khi nhà đã làm xong, người dân đã vào ở nhưng đường vẫn chẳng có...

Cơ khổ vì không có đường

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân lâm vào cảnh tréo ngoe vì trót mua đất của Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô do Hợp tác xã Công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư ở khối 4, phường Trung Đô, TP. Vinh, nhưng lại không có đường đi. Trong khi đó, lúc bán, chủ đầu tư đã hứa hẹn cư dân mua đất dự án sẽ được sử dụng đường 13,5m, lòng đường rải thảm rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m, chạy thẳng tới trụ sở UBND phường Trung Đô.

“Bây giờ, mỗi lần về nhà, chúng tôi phải đỗ ô tô cách nhà đến 500m, đi bộ băng qua khu đô thị khác để về. Trong khi theo quy hoạch đã được phê duyệt, rõ ràng chúng tôi được sử dụng đường”, chị Đoàn Thị Thanh Tình (36 tuổi), một trong những cư dân ở khu nhà liền kề này bức xúc.

Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ tháng 6/2018; gồm 27 lô với tổng diện tích gần 2.500m2, thiết kế 2 dãy nhà liền kề. Trong đó, dãy phía Nam giáp đường Phượng Hoàng có 13 lô; dãy phía Bắc có 14 lô, giáp với Khu đô thị sinh thái Vinh Tân. Chính vì thế, cư dân mua 14 lô dãy phía Bắc muốn ra ngoài đành phải đi qua đất của Khu đô thị sinh thái Vinh Tân. Tuy nhiên, 2 đầu tuyến đường dẫn vào khu đô thị này gần đây đã bị chặn lại bằng nhiều khối bê tông, khiến cho cư dân của khu nhà ở liền kề Trung Đô không thể sử dụng.

“Đường thì họ chặn lại, ô tô không thể ra, vào được. Trong khi đó, Hợp tác xã Công nghiệp Trung Đô thì liên tục hối thúc cư dân xây nhà. Không có đường thì làm sao mà chở vật liệu vào để xây nhà được? Ở đây có một số hộ đã xây được nhà là vì họ xây sớm, lúc dãy nhà phía Nam chưa được xây dựng, nên vận chuyển qua đó. Còn bây giờ thì chịu”, một cư dân bức xúc.

Ngày 18/8, Hợp tác xã Công nghiệp Trung Đô phát thông báo bằng văn bản, yêu cầu các hộ dân đã mua đất của dự án khẩn trương triển khai xây dựng nhà ở theo thiết kế đã được duyệt trước ngày 31/12/2022. Nếu quá hạn trên mà hộ dân nào chưa tiến hành xây dựng, thì Hợp tác xã Công nghiệp Trung Đô sẽ ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng triển khai xây nhà liền kề theo thiết kế được duyệt. “Mọi chi phí xây dựng phát sinh chủ hộ phải thanh toán đầy đủ đúng hạn cho nhà thầu. Nếu thanh toán không đúng quy định thì căn cứ vào phiếu chi các hộ dân phải chịu thanh toán cả gốc và lãi theo lãi suất ngân hàng…”, thông báo của chủ đầu tư nêu.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô đã có nhiều căn được hoàn thiện, có người vào ở. Tuy nhiên, trước mặt 14 lô ở dãy phía Bắc của dự án này vẫn là một đoạn đường đất gồ ghề. Đi hết đoạn đường đất là các tuyến đường nhựa của Khu đô thị sinh thái Vinh Tân do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì bị chặn lại bởi những tấm bê tông lớn. “Trước đây chúng tôi vẫn đi được nhưng bây giờ phía Khu đô thị Vinh Tân họ sợ xe chở vật liệu vào xây nhà cho chúng tôi làm hỏng đường nên họ chặn lại”, một cư dân ở khu nhà liền kề nói.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trả lời về vấn đề này, phía Hợp tác xã Công nghiệp Trung Đô cho biết, dãy phía Bắc của dự án giáp đường quy hoạch 13,5m đã được UBND TP. Vinh và UBND tỉnh phê duyệt trước lúc dự án hình thành. “Nhưng không biết lý do gì đường quy hoạch chưa được hoàn thành, trong đó, đoạn tiếp giáp với dãy nhà liền kề Trung Đô chưa thi công”, đại diện Hợp tác xã Công nghiệp Trung Đô nói.

Còn lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An thì cho biết, việc các hộ dân ở Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô phản ánh nội dung đường trước nhà chưa được đầu tư xây dựng ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân là có cơ sở. “Theo quy hoạch được duyệt, ranh giới phía Tây Bắc dự án tiếp giáp với đường quy hoạch rộng 13,5m. Tuyến đường này nằm ngoài phạm vi ranh giới Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô, nằm trong phạm vi ranh giới Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra hiện trạng thì tuyến đường này chưa được Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân đầu tư xây dựng”, lãnh đạo Sở Xây dựng nói và cho rằng, trách nhiệm thực hiện việc đầu tư xây dựng tuyến đường này thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân.

Từ cuối tháng 8/2022, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân khẩn trương xây dựng hoàn thành tuyến đường rộng 13,5m nói trên theo quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt, UBND thành phố Vinh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng của chủ đầu tư. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân tháo dỡ các chướng ngại vật ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, đến trung tuần tháng 10, không chỉ không đầu tư làm đường, các chướng ngại vật cũng chưa được Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico – Vinh Tân tháo dỡ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Đinh Dũng Tiến – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico – Vinh Tân cho biết, tuyến đường đó đã được Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2019, đã hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, đắp cát phần móng đường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND phường Trung Đô có yêu cầu tạm dừng thi công do lo ngại tuyến đường sẽ ngăn cản việc thoát nước mưa và gây ngập úng cho khu vực.

Nói về lý do yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công đường, ông Trần Quảng Đại – Chủ tịch UBND phường Trung Đô cho hay, trên hiện trạng tuyến đường đó từ trước đã có một tuyến mương đất thoát nước chính từ đường Phượng Hoàng đến âu chứa nước Trạm bơm Cầu Đen, có chiều dài khoảng 300m, chiều rộng từ 2 - 3m. Tuyến mương này thoát nước chính trong mùa mưa bão để chống ngập úng cho nhiều khu vực trên địa bàn. “Trong khi đó, theo quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân thì tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m nêu trên được đầu tư xây dựng 1 tuyến đường cống tròn D600 thu gom nước mặt đường bằng các hố thăm, hố thu thuộc ranh giới của dự án. Do đó, tuyến mương này không thể giải quyết vấn đề chống ngập úng cho tuyến đường Phượng Hoàng và khu dân cư khối 3, khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô (hơn 100 hộ dân) được. Vì vậy, khi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân thi công, chúng tôi yêu cầu tạm dừng”, ông Đại nói.

Lãnh đạo phường Trung Đô cũng đề nghị phía doanh nghiệp phải đầu tư làm tuyến mương lớn hơn, với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng thì mới được phép thi công đường. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cho rằng, đó không phải trách nhiệm của họ. “Trong hồ sơ phê duyệt, chúng tôi không có trách nhiệm phải làm tuyến mương đó”, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Handico – Vinh Tân nói.

Trong khi các bên đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, những hộ dân đã trót mua đất ở Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô đang phải khốn khổ từng ngày vì không có đường. “Chúng tôi lên hỏi chủ đầu tư là Hợp tác xã Trung Đô thì họ bảo do Công ty Handico - Vinh Tân. Lên gặp Handico - Vinh Tân thì họ lại bảo do UBND phường Trung Đô không cho làm đường. Lên hỏi phường thì phường lại bảo do các doanh nghiệp không chịu bỏ tiền làm mương. Chúng tôi không biết cầu cứu ai nữa”, một cư dân lắc đầu ngao ngán.