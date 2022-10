Triển lãm những hình ảnh 'Vinh xưa' tại Thủ đô Hà Nội

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phối hợp với “Nhóm Vinh xưa” tổ chức chương trình triễn lãm tranh VINH XƯA và tọa đàm về ý nghĩa của Vinh thời thuộc Pháp.

Tham dự chương trình có Anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; ông Trương Đình Tuyển - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc.

Tại cuộc triển lãm, ông Lê Doãn Hợp đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa của triển lãm và trao đổi về những thước phim tư liệu, những bức ảnh quý một thời của TP Vinh dưới thời thuộc Pháp, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu tiên được công bố.

Khách mời tham gia đã được xem các thước phim tư liệu về Vinh, nghe ông Phạm Xuân Cần, người sáng lập fanpage "Vinh xưa" dành thời lượng gần 1h đồng hồ để khái quát, nói rõ thêm các hình ảnh Vinh xưa từ quy hoạch, địa lý, văn hóa, giao thương.

Tại buổi triển lãm, Ban Tổ chức gửi tặng các cá nhân tham dự chương trình những bức tranh có giá trị lịch sử, gắn bó với quãng thời gian họ sinh sống tại Vinh. Chương trình cũng bán đấu giá bức tranh “Thiếu nữ Nghệ và Hoa”, số tiền đấu giá 35 triệu đồng sẽ được ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn.