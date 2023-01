Triệt phá đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh, thu giữ gần 4 tạ pháo

(Baonghean.vn) - Một đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh triệt phá thành công, thu giữ gần 4 tạ pháo.

Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh, thu và tạm giữ gần 4 tạ pháo nổ, 2 ô tô, 7 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác có liên quan.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2022 qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Nguyễn Thái Đại (SN 1984) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc có biểu hiện nghi vấn cấu kết với một số đối tượng trong và ngoài địa bàn Nghệ An, trong đó có Nguyễn Đình Đỉnh (SN 1967) trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để buôn bán hàng cấm (buôn bán pháo nổ) với số lượng lớn. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ngày 13/1, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên phá thành công chuyên án, bắt giữ đồng loạt các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép do Đại và Đỉnh cầm đầu.

Tổng tang vật thu giữ tại nhà và số pháo các đối tượng khai nhận đã giao dịch mua bán là gần 4 tạ.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại./.