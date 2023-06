Triệt xóa ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng trong ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn do đối tượng Thái Thanh Minh (SN 1963), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh cầm đầu.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng trú tại thành phố Vinh gồm: Thái Thanh Minh (SN 1963), trú tại xã Hưng Lộc; Hồ Văn Hòa (SN 1970), trú tại phường Vinh Tân và Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1970), trú tại xã Nghi Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) xác định một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng đã lợi dụng việc nhiều công ty, đơn vị không xác minh, kiểm tra kỹ chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn của người được tuyển dụng trong việc tiếp nhận hồ sơ, để thành lập ổ nhóm làm giả tất cả các loại văn bằng, chứng chỉ, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức khi có người “đặt hàng”.

Đặc biệt thời gian gần đây, do hoạt động kiểm định ô tô trên cả nước được quản lý chặt chẽ, số đối tượng này đã làm các loại tem, sổ kiểm định ô tô giả. Hoạt động của các đối tượng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 26/5/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành phá án, đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng nêu trên về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đáng nói, cả Minh, Hòa và Lĩnh đều mang nhiều tiền án về các tội danh.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, để phục vụ cho việc làm giả các loại con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Thái Thanh Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ, bằng, con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả.

Để tránh bị phát hiện, Thái Thanh Minh không trực tiếp nhận làm giả con dấu, tài liệu từ người có nhu cầu mà đều qua khâu trung gian - là các “chân rết” (Hồ Văn Hòa, Nguyễn Hồng Lĩnh); tất cả liên lạc, giao dịch với Minh đều thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Facebook... đã ẩn danh thông tin người liên lạc.

Cơ quan Công an cũng thu và tạm giữ tang vật: 1 bộ máy vi tính, 2 máy in, 36 tem bảy màu có khắc logo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (được làm giả); 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng; 1 bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (được làm giả); 01 bằng tốt nghiệp nấu ăn của Trường Cao đẳng Du lịch Nghệ An (được làm giả); 01 giấy xác nhận người có công có hình dấu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (được làm giả); 5 tem kiểm định, dưới mỗi tem kiểm định có hình dấu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-05D thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An (được làm giả); hàng trăm phôi giấy khai sinh, đăng ký kết hôn và nhiều giấy tờ được làm giả khác của các cơ quan, tổ chức…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án.