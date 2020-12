Triệu tập thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân từ video người dân cung cấp

Các thanh niên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an huyện Mộc Châu

Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhóm thanh niên có hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm từ clip trên mạng xã hội.Theo phản ánh của người dân tại Fanpage chính thức của Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về việc 4 nam thanh niên trên địa bàn thường xuyên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dùng chân điều khiển khi di chuyển trên đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành kiểm tra, triệu tập 2 thanh niên điều khiển xe máy là P.Q.K và L.Q.T, cùng trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đến làm việc. Tại cơ quan Công an, các thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh.Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính đối với P.Q.K và L.Q.T, đồng thời tạm giữ 2 phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.