Quốc tế Triều Tiên thông báo thử tên lửa hành trình chiến lược trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/10 đưa tin, nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình chiến lược trên biển Hoàng Hải vào ngày 28/10. Động thái này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tham dự các sự kiện liên quan đến Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

KCNA công bố hình ảnh cho thấy Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược ở biển Hoàng Hải hôm 28/10. Ảnh: KCNA/Yonhap

Vụ thử được tiến hành trong bối cảnh ông Donald Trump, trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10, đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề nghị này.

Theo KCNA, đây là các tên lửa hành trình chiến lược được cải tiến để phóng từ tàu chiến. Nguồn tin cho biết, tên lửa được phóng theo phương thẳng đứng, bay hơn 7.800 giây theo quỹ đạo định sẵn trên biển Hoàng Hải và đã đánh trúng mục tiêu.

Hãng thông tấn trên không tiết lộ các chi tiết kỹ thuật khác, bao gồm cả tầm bay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp giám sát vụ thử.

Giám sát vụ thử có ông Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cùng các quan chức quốc phòng chủ chốt.

Ông Pak Jong-chon khẳng định, Triều Tiên đã đạt được "thành công quan trọng" trong việc đưa lực lượng hạt nhân của đất nước vào "trạng thái sẵn sàng thực tế". Ông nhấn mạnh vụ thử là "sự mở rộng của việc thực thi răn đe chiến tranh" và là hành động "thể hiện khả năng của mình cho kẻ thù".

Ông Pak cũng kêu gọi "liên tục củng cố tư thế chiến đấu hạt nhân". KCNA cho biết thêm, trong khuôn khổ hoạt động, ông Pak đã kiểm tra công tác huấn luyện của thủy thủ đoàn trên các tàu khu trục 5.000 tấn mới là Choe Hyon và Kang Kon.

Về phía Hàn Quốc, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cùng ngày ra thông báo cho biết đã phát hiện vụ phóng vào lúc 15h00 (giờ địa phương) ngày 28/10. JCS cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các thông số kỹ thuật chi tiết của tên lửa.

"Quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu đầy đủ để đáp trả áp đảo trước bất kỳ hành động nào của Triều Tiên, đồng thời giám sát chặt chẽ các động thái... dưới thế trận phòng thủ liên hợp vững chắc với Hoa Kỳ", JCS tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa hành trình sau 5 tháng.

Giới quan sát quốc tế đưa ra nhiều nhận định. Ông Lim Eul Chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), cho rằng đây là "thông điệp Triều Tiên sẽ kiên trì con đường củng cố lực lượng hạt nhân" bất kể các sự kiện ngoại giao như APEC. Ông nhận định khả năng diễn ra một cuộc gặp Mỹ-Triều "đã trở nên mong manh".

Các chuyên gia quân sự ước tính đây có thể là một biến thể của tên lửa loại Hwasal. Trước đó, Triều Tiên đã thử nghiệm các tên lửa Hwasal-1 (tầm bắn 1.500 km) và Hwasal-2 (tầm bắn 2.000 km).

Các nhà phân tích cho rằng, tên lửa Hwasal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để trang bị cho hệ thống phóng thẳng đứng trên các tàu khu trục thế hệ mới của Triều Tiên. Dựa trên thời gian bay (hơn 7.800 giây), một số nhà phân tích, như ông Hong Min (Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc), ước tính tên lửa có thể đạt tầm bay khoảng 1.500 km, đủ sức vươn tới Nhật Bản và các khu vực thuộc Trung Quốc nếu phóng từ biển Hoàng Hải.