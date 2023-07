Trọng Hoàng và những nhiệt huyết cháy bỏng trong màu áo Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, sau khi V.League 2023 đã khép lại giai đoạn I và Sông Lam Nghệ An cũng đã tìm lại được chính mình với những trận đấu thuyết phục, mọi người nghĩ về vai trò của Trọng Hoàng giữa “đám trẻ” mới 19-20 của Sông Lam Nghệ An.

Chuẩn bị cho mùa bóng 2022, nhiều kế hoạch đã được vạch ra với đội bóng xứ Nghệ. Sự trở lại của những cầu thủ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Đình Hoàng dù chưa mang đến những thành tích, nhưng giá trị về mặt tinh thần và ngọn lửa “Sông Lam” đã được những cầu thủ này phát huy một cách tích cực. Trong đó, điển hình nhất có lẽ là “lão tướng” Trọng Hoàng.

Ở tuổi đời 34, Trọng Hoàng xứng đáng là một trong những cầu thủ thành đạt, chạm đến đích của sự thành công với trọn danh hiệu từ cấp độ trẻ, cấp câu lạc bộ đến Đội tuyển quốc gia và trở thành đứa con cưng của nhiều đời huấn luyện viên Đội tuyển Việt Nam.

Gọi Trọng Hoàng là lão tướng, không hẳn là vì tuổi tác mà vì tinh thần và nghị lực phi thường của một cầu thủ mà lẽ ra đã đến tuổi “nghỉ hưu”. Từ sau những trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại FIFA World Cup 2022, Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm.

Đây không phải là chấn thương, mà là một tình trạng bệnh lý còn nghiêm trọng hơn cả chấn thương. Với một người bình thường, bị thoát vị đĩa đệm đi lại còn khó khăn, huống gì chơi thể thao đỉnh chuyên nghiệp với một cường độ cao. Người ta vẫn nói vui rằng, anh bị thoát vị đĩa đệm vì quá khoẻ và cày ải quá nhiều.

Trọng Hoàng giã từ ĐTQG sau khi khỏi thoát vị đĩa đệm để cống hiến cho SLNA trong phần sự nghiệp còn lại. Ảnh: Elite Football

Đúng vậy, chỉ ở cấp độ Đội tuyển quốc gia, anh đã thi đấu 72 trận, chưa kể các đội tuyển trẻ. Ở V.League, Trọng Hoàng lên đội 1 Sông Lam Nghệ An từ năm 2007 và chưa thể có một số liệu chính xác về số trận của anh ở cấp độ câu lạc bộ, nhưng con số đó không dưới 300 trận. Chỉ tính từ năm 2018, cùng với Huấn luyện viên Park Hang-seo, Trọng Hoàng đã vô địch AFF Cup 2018, giành Huy chương Vàng SEA Games 2019, vào đến Tứ kết AFC Asian Cup 2019, đã đi đến Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á...

Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn còn nhớ khoảnh khắc Trọng Hoàng trong màu áo Viettel chào tạm biệt cổ động viên Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh tại V.League 2019 với tâm trạng: “Quê hương nghĩa nặng tình sâu. Trở về quê hương lần nào cũng bồi hồi xúc động vì tình cảm mà mình nhận được. Thỉnh thoảng vẫn nghĩ về hai chữ “giá như”. Khi đọc những dòng tâm trạng đó, cổ động viên xứ Nghệ thấy thương cho tâm nguyện của một người con sống chân thành, tình cảm, đau đáu lỡ hẹn với quê hương.

Và đã không còn phải “giá như” nữa, trước thềm V.League 2022, được trở về với Sông Lam Nghệ An sau bao năm lỡ hẹn. Háo hức chờ đợi những bước chạy trên thảm cỏ sân Vinh thì anh gặp bệnh lý nặng và khả năng thi đấu trở lại hầu như không còn. Nhưng với một ý chí kiên cường của mình, Trọng Hoàng tìm mọi cách, tìm mọi thầy để chữa trị mong ngày trở lại.

Có bệnh thì vái tứ phương, tìm đến hàng chục thầy thuốc từ Bắc chí Nam nhưng không thành, Trọng Hoàng quyết định vào TP. Hồ Chí Minh và trông cậy vào một bác sĩ từng làm việc cho đội tuyển quốc gia và như một phép màu thần kỳ. Anh tập hồi phục một thời gian với những liệu pháp - phác đồ tiên tiến, nhưng quan trọng hơn cả là một nghị lực mà có lẽ không có ở một người bình thường.

Trọng Hoàng vẫn sung mãn với những bước chạy đầy nhiệt huyết ở tuổi 34 trong màu áo SLNA tại V.League 2023. Ảnh: Chung Lê

Sau trận thắng Borussia Dortmund 2-1 tháng 11 năm 2022. Trận đấu được xem là tri ân tiền vệ sinh năm 1989, nhưng anh quyết định dừng lại do không cảm thấy thể trạng còn sung mãn để phục vụ đội tuyển. Anh muốn lưu dấu lại một hành trình tuyệt vời với những kỷ niệm đẹp nhất nhưng điều quan trọng nhất là anh muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho màu áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong phần còn lại của sự nghiệp.

“Như loài Phượng Hoàng, lao mình vào ngọn lửa, để rồi hồi sinh từ đống tro tàn của chính nó!”, Trọng Hoàng đã nói như vậy về chính mình khi ra sân thi đấu trở lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An mùa bóng 2022. Nhưng phải đến 2023, Trọng Hoàng mới có được những bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An sau 10 năm dài đằng đẵng.

Bàn thắng sau 10 năm đó không chỉ có ý nghĩa với Trọng Hoàng, mà với Sông Lam Nghệ An, quyết định đưa anh trở lại với Sông Lam Nghệ An không chỉ mang yếu tố về chuyên môn mà anh thực sự là một biểu tượng, một tấm gương cần phải có cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An noi theo. Đàn anh của Sông Lam Nghệ An không chỉ kiến tạo, ghi bàn, tranh chấp mà còn sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng để phòng ngự trong bất kỳ lúc nào có thể. Đó quả là một tinh thần tuyệt vời của một chiến binh.

Sau trận thắng Câu lạc bộ Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã không thể giấu diếm được cảm xúc của mình về người đàn anh: “Việc anh Trọng Hoàng trở lại sau chấn thương để giúp đỡ các cầu thủ trẻ là một điều tuyệt vời. Tôi cảm phục tinh thần chiến đấu của anh Trọng Hoàng, anh luôn vào sân với tinh thần thi đấu cao nhất. Đó là điều mà tôi và các cầu thủ trẻ tự hào về người anh của mình”.

Khi Quế Ngọc Hải mới chập chững lên đội 1, Trọng Hoàng đã là một ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng 1.339 phút (16/18 trận đá chính) chơi cho Sông Lam Nghệ An ở hai mùa giải gần đây, Trọng Hoàng thực sự cho các em trẻ và mọi người thấy phép màu vẫn có thể xảy ra, nếu chúng ta không bao giờ từ bỏ và lao động, tập luyện một cách nghiêm túc. Có lẽ Trọng Hoàng không chỉ là tấm gương cho các đàn em tại Sông Lam Nghệ An, mà còn là tấm gương cho tất cả các cầu thủ trẻ Việt Nam. Một bài học về nghị lực, vượt khó, đạo đức và sự tận hiến với nghề./.