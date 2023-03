Trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Hoàng Mai, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự lễ còn có ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương trong nước. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Ngày 3/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu, thành lập thị xã Hoàng Mai trên cơ sở điều chỉnh 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu của huyện Quỳnh Lưu. Thị xã Hoàng Mai có 10 đơn vị hành chính, với 5 phường và 5 xã; là đơn vị hành chính cấp huyện thứ 21 của Nghệ An.

Nằm ở phía Bắc tỉnh Nghệ An, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Nam Thanh - Bắc Nghệ, sau 10 năm thành lập, từ một nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông, ngư nghiệp, đến nay thị xã Hoàng Mai từng bước trở thành vùng kinh tế trọng điểm, cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh Nghệ An. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, bình quân đạt trên 14%/năm.

Quy mô kinh tế theo giá trị sản xuất năm 2022 đạt 21.699 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2014, là địa phương có mức tăng quy mô giá trị sản xuất cao nhất, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 3 đơn vị cấp huyện có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất của cả tỉnh.

Giá trị tăng thêm bình quân đầu người từ 31,75 triệu đồng (năm 2014) tăng lên 74,9 triệu đồng/người/năm (năm 2022). Tỷ lệ hộ nghèo từ mức 7,44% (năm 2014) giảm xuống còn 0,92% (năm 2021), đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09% theo tiêu chí mới… Trên địa bàn thị xã hiện có 48 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 19 nghìn tỷ đồng.

Thị xã Hoàng Mai đã và đang vươn lên để trở thành một địa bàn quan trọng trong cực tăng trưởng kinh tế vùng Đông Bắc của tỉnh. Sự phát triển của thị xã Hoàng Mai càng được khẳng định thông qua việc sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 25/2/2022, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra; đồng thời vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Hoàng Mai đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong suốt chặng đường 10 năm qua.

Với mong muốn xây dựng thị xã Hoàng Mai ngày càng vững mạnh, giàu đẹp hơn, thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh và được công nhận đô thị loại III trước năm 2025, đáp ứng sự kỳ vọng của Trung ương và của tỉnh khi thành lập thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thị xã Hoàng Mai bám sát định hướng và quy hoạch của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục phát huy lợi thế vùng phụ cận, khu công nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thị xã Hoàng Mai cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các khu vực, lĩnh vực kinh tế trọng điểm và mũi nhọn gắn với vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ; tiếp tục phát triển các lĩnh vực, ngành, sản phẩm sử dụng hàm lượng khoa học công nghệ, có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường. Đồng thời, thị xã cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; tăng cường công tác quản lý khoáng sản, có biện pháp cải tạo, phục hồi, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Thị xã Hoàng Mai cũng cần kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hóa - lịch sử và cảnh quan để phát triển du lịch và dịch vụ, nhất là du lịch tâm linh, du lịch biển. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị; coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo; có định hướng, kế hoạch cụ thể nhằm thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề then chốt, quyết định sự thành công trong chiến lược phát triển của thị xã. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công; nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đặc biệt lưu ý thị xã Hoàng Mai đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Một nhiệm vụ khác hết sức quan trọng là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo; củng cố và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vùng đặc thù.

Đồng thời, TX. Hoàng Mai cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An và thị xã Hoàng Mai trong thời gian qua. Tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

“Với truyền thống văn hóa, lịch sử và những thành tựu đã đạt được; sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự đồng hành của tỉnh, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Hoàng Mai với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng thị xã Hoàng Mai ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhắn gửi trong diễn văn tại buổi lễ trọng thể đánh dấu đơn vị hành chính thứ 21 của Nghệ An tròn 10 năm tuổi.