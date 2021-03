Trứng gà ở Nghệ An rớt giá thê thảm

Theo số liệu tổng hợp từ Chi cục Thống kê, tính đến hết tháng 2/2021, tổng đàn gia cầm trên địa bàn Nghệ An ước đạt 28.886 nghìn con, tăng 6,74% (+1.824 nghìn con). Trong đó, tổng đàn gà ước đạt 23.530 nghìn con, tăng 8,96% (+1.935 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 3 triệu con so với năm 2019. Theo khuyến cáo, người chăn nuôi trong tỉnh cần thận trọng không nên phát triển ồ ạt đàn gia cầm. Bởi sự phát triển nóng đàn gia cầm dẫn đến nhiều hệ lụy “khủng hoảng thừa”, rớt giá và người chăn nuôi thua lỗ.