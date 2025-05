Chuyển đổi số Trung Quốc chính thức vận hành đội xe tải tự lái lớn nhất thế giới Trung Quốc vừa ghi dấu mốc mới trong cuộc đua công nghệ toàn cầu khi chính thức vận hành đội xe tải tự lái lớn nhất thế giới, một bước tiến nằm trong chiến lược hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến.

Tập đoàn năng lượng Huaneng Group - một trong những doanh nghiệp nhà nước hàng đầu Trung Quốc vừa chính thức triển khai đội xe tải khai thác chạy điện không người lái lớn nhất thế giới tại khu tự trị Nội Mông.

Đội xe gồm 100 phương tiện, được trang bị hệ thống lái tự động do Huawei Technologies phát triển, phản ánh bước tiến vượt bậc của Trung Quốc trong việc áp dụng công nghệ tự hành vào các ngành công nghiệp nặng.

Đội xe tải tự lái đang hoạt động tại một mỏ than ở Trung Quốc. Ảnh: Internet

Theo ông Li Shuxue, Chủ tịch Huaneng Mengdong - công ty con của Huaneng Group thì các xe tải mang tên “Huaneng Ruichi” đại diện cho quy mô triển khai lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực vận hành xe tải khai thác điện tự lái.

Ông nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng trong hành trình “chuyển đổi số và hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống” của Trung Quốc.

Hệ thống điều khiển của đội xe này tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như công nghệ 5.5G (5G-Advanced), AI, điện toán đám mây, bản đồ có độ chính xác cao, cùng công nghệ hoán đổi pin thông minh, cho phép xe nhanh chóng thay pin mà không cần chờ sạc.

Dự án có sự hợp tác giữa nhiều đơn vị gồm Huaneng Group, Tập đoàn máy xây dựng Xuzhou (XCMG) và Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh.

Những xe tải tự lái này được thiết kế để vận hành hoàn toàn tự động tại mỏ than Yimin ở thành phố Hulunbuir (Đông Bắc Nội Mông), bao gồm cả việc bốc dỡ vật liệu khai thác và di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo ông Li Shuxue, các phương tiện có thể nâng cao hiệu quả vận chuyển tổng thể lên đến 20% so với xe có người điều khiển.

Ông Zhang Pingan - CEO Huawei Cloud cho biết, công nghệ 5.5G đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng phản hồi thời gian thực và độ chính xác của xe tự hành. Với tốc độ tải xuống có thể đạt 10Gbps và tải lên 1Gbps, 5.5G mở rộng giới hạn kết nối không dây trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Cũng theo ông Jack Chen, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị và giải pháp ngành dầu khí và khai khoáng tại Huawei, đội xe Huaneng Ruichi là hiện thân cho tầm nhìn về “khai khoáng thông minh” mà Huawei đang hướng đến.

Ông cho biết, công nghệ này không chỉ dành riêng cho thị trường nội địa mà còn có tiềm năng được triển khai tại các thị trường giàu tài nguyên như châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Đội xe hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu trong kế hoạch triển khai tổng cộng 300 xe tải tự lái tại mỏ Yimin trong vòng 3 năm tới. Theo Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2025, cả nước dự kiến có hơn 5.000 xe tải khai thác tự động đang hoạt động và con số này có thể tăng gấp đôi lên 10.000 vào năm 2026.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất than lớn nhất thế giới, vận hành khoảng 4.300 mỏ khai thác. Việc ứng dụng nhanh chóng các công nghệ tiên tiến như AI, tự lái và 5.5G đang góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí vận hành, ước tính khoảng 8% so với các mô hình truyền thống đồng thời nâng cao hiệu suất và mức độ an toàn trong các môi trường khai thác nguy hiểm.