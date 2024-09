Xã hội Trung thu chia sẻ yêu thương Cùng cả nước hướng về người dân vùng lũ miền Bắc, các chương trình Trung thu trên địa bàn Nghệ An diễn ra tiết kiệm, không tổ chức các hoạt động sôi động như mọi năm, thay vào đó là những món quà sẻ chia.

Hướng về vùng lũ

Tại chương trình Tết Trung thu do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, công chức, người lao động vào tối 12/9 vừa qua không có những màn múa lân, những tiết mục văn nghệ rộn ràng như các năm trước. Thay vào đó, các cháu nhỏ cùng xem những thước phim về hậu quả của cơn bão Yagi (bão số 3) mà đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải hứng chịu, cảnh người và nhà cửa, ruộng vườn, cơ quan, trường học bị vùi lấp trong lũ quét…

Các em thiếu nhi con em cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xem những hình ảnh về những khó khăn, mất mát của đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Bá

Các bạn nhỏ sau đó tự tay viết lời chia sẻ yêu thương vào những tấm thiệp nhỏ, đồng thời quyên góp ủng hộ số tiền nhỏ mà có để dành tặng món quà Trung thu của mình gửi tới các bạn thiếu niên, nhi đồng vùng bão lũ các tỉnh phía Bắc.

“ Chương trình Tết trung thu năm nay đầy ý nghĩa, những hoạt động trên đã giúp cho các cháu là con em cán bộ, công chức, người lao động đơn vị học thêm về lòng nhân ái, biết sẻ chia vì cộng đồng. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Viết những dòng chia sẻ yêu thương tới các bạn nhỏ vùng lũ. Ảnh: Hoàng Bá

Theo bà Lê Thị Nguyệt - Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), năm nay, kế hoạch tổ chức một Tết Trung thu đủ đầy, ấm áp cho trẻ em đã được các cấp ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, sẻ chia với những mất mát, đau thương do bão lũ của người dân các tỉnh, thành phía Bắc, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình cả nước đang chung tay góp sức cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực chất, không phô trương. Chương trình, lễ hội Trung thu ngắn gọn, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, múa hát, múa lân – sư – rồng, với các nội dung trọng tâm: Đọc Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2024; tặng quà Trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện không cử các đoàn đại biểu về dự Tết Trung thu ở cơ sở, ngoại trừ các cơ quan, tổ chức đến tặng quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, những ngày qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư… đều rút gọn các chương trình Tết Trung thu hoặc chuyển sang hình thức tặng quà hoặc không tổ chức, kinh phí tổ chức chuyển sang ủng hộ đồng bào ở các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Nhiều trường học còn tổ chức cho học sinh quyên góp ủng hộ bạn bè cùng trang lứa đang gặp khó khăn, mất mát do bão lũ.

“ Năm nay, nhà trường và hội phụ huynh đồng thuận không tổ chức Trung thu ở các lớp để dành kinh phí ủng hộ đồng bào bão lũ. Trong những giờ lên lớp gần đây, tôi và các đồng nghiệp cùng dành thời gian trò chuyện với các em học sinh về những mất mát, đau thương do cơn bão số 3 gây ra cho đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc, chia sẻ những câu chuyện về tinh thần “lá lành đùm lá rách”,… để các em chia sẻ tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Diệu – giáo viên chủ nhiệm lớp 7A16, Trường THCS Hà Huy Tập (thành phố Vinh)

Ở các khu dân cư, thay vì tưng bừng chuẩn bị quà bánh, phát thưởng như những mùa Trung thu trước, thì nhiều nơi đã đồng thuận dành nguồn kinh phí này để ủng hộ cho người dân miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

“ Các tổ liên gia đã thống nhất sẽ tổ chức Trung thu gọn nhẹ cho các cháu, số tiền còn lại chuyển ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc. Không chỉ phụ huynh mà các em nhỏ cũng vui vẻ, đồng tình với quyết định này. Ông Trần Ngọc Độ - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khối 7, phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò)

Ấm áp yêu thương

Trong bối cảnh cả nước hướng về người dân vùng lũ miền Bắc, Trung thu năm nay có thể không lấp lánh, rực rỡ lồng đèn, không trọn vẹn không khí náo nức, rộn ràng nhưng với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, mùa trăng vẫn đầy ý nghĩa bởi các em đã nhận được sự quan tâm, yêu thương của cả cộng đồng.

UBND huyện Quỳnh Lưu trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu 2024. Ảnh: Việt Hùng

Vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2024”, trao quà cho 153 trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ, trẻ khuyết tật, mồ côi ở Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Trung tâm Can thiệp sớm trẻ đặc biệt Niềm Tin, học sinh Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh và Làng trẻ em SOS Vinh.

Theo ông Phan Sỹ Hiền – Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, dịp Trung thu năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trao tặng hơn 400 suất quà trị giá hơn 190 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh nhằm tiếp thêm cho gia đình các em niềm tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội, trong cuộc sống; góp phần lan tỏa thông điệp “Sẻ chia yêu thương, nhân niềm hạnh phúc”.

Các huyện, thành, thị cũng có nhiều hoạt động nhằm mang đến Trung thu ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Hưng Nguyên – nơi có hơn 27.800 trẻ em, trong đó có hơn 490 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 1.790 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức trao 70 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở xã vùng giáo Hưng Yên Bắc và Mái ấm Lâm Bích. Các xã, thị trấn của huyện cũng có những hoạt động thăm hỏi, tặng quà đầy ý nghĩa, như Hội LHPN xã Xuân Lam kết nối với một doanh nghiệp và một nhóm thiện nguyện trao các phần quà, gồm bánh trung thu, gạo và đồ dùng học tập cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng sông nước; Đoàn xã Hưng Tân trao 8 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã...

Đoàn xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CSCC

Tại huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Hòa, trao tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 125 triệu đồng. Huyện đoàn Quỳnh Lưu cũng phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện, Hội Người mù huyện trao tặng 66 suất quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Tại thành phố Vinh, Thành đoàn đã tổ chức đến thăm, tặng 115 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong đó trao tặng 20 suất tiền mặt cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các em nhanh chóng vượt qua bệnh tật, sớm bình phục sức khoẻ.

Thành đoàn Vinh trao quà Trung thu cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An