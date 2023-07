Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 tất cả 428/428 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập, đảm bảo quy mô, diện tích, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã, thị trấn.