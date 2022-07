Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương và ủng hộ an sinh xã hội tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương và quà an sinh xã hội cho Hội Người cao tuổi tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An…

Tại chương trình, thay mặt Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam đến các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Thị Tuyết Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Thay mặt các đồng chí nhận Kỷ niệm chương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chân thành cảm ơn tình cảm của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng thời thông tin một số tình hình về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, dù đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 8,44% (kịch bản tăng trưởng xây dựng là 7,7 - 8,3%), đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách đạt 10.100 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6/2022, Nghệ An thu hút được 58 dự án mới và điều chỉnh cho 63 lượt dự án với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm hơn 28.101 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số dự án cấp mới tăng 13,72%, tổng vốn cấp mới tăng 1,39 lần.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh hết sức tích cực, với số vốn 580 triệu USD, lần đầu tiên đứng trong tốp 10 tỉnh có thu hút FDI cao nhất cả nước.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm, trong đó có công tác an sinh xã hội, nhất là với người cao tuổi. Quốc phòng, an ninh đảm bảo; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Có được kết quả đó, quan trọng nhất là tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất từ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lan tỏa tới các cấp, các ngành, vì mục tiêu phát triển chung; đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành lựa chọn ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong sử dụng nguồn lực.

Cùng với đó, tỉnh tập trung xử lý những nút thắt, điểm nghẽn để phát triển, nhất là điểm nghẽn về hạ tầng và thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nghệ An sẽ tập trung hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhằm tạo ra tiền đề, động lực cho sự phát triển lâu dài của tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị; đồng thời, tập trung giải quyết các nút thắt về hạ tầng là cảng biển nước sâu và đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nâng cao, cải tạo Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, với vai trò, trách nhiệm của mình tiếp tục dành cho Nghệ An sự quan tâm, nhất là đối với người cao tuổi - lực lượng hết sức quan trọng, có những đóng góp vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh một số nét trọng tâm trong hoạt động của hội, đặc biệt là đang tham gia Ban Chỉ đạo Đề án 134 khảo sát, đánh giá tổng kết mô hình thí điểm hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đề xuất xây dựng mô hình hoạt động của hội người cao tuổi sát với thực tiễn, nâng cao, lan tỏa vị trí, vai trò của hội và của người cao tuổi, đóng góp vào sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành công của Đảng bộ, Nhân dân Nghệ An trong thời gian qua, trên nền tảng củng cố, phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung “một tiếng nói, một hành động”.

Dịp này, từ nguồn xã hội hóa, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng đến Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An để hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.