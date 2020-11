Trung vệ Thái Bá Sang của SLNA dính chấn thương khi đang tập ở tuyển U22 Việt Nam

Trong đợt tập trung đợt 3 của U22 Việt Nam, SLNA có 3 gương mặt được HLV Park Hang-seo gọi lên là Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt. Khép lại đợt tập trung tháng 11, U22 Việt Nam có trận đấu tập với U21 Nam Định.

Kết quả, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Trong trận đấu này, Thái Bá Sang chơi khá tốt nhưng anh dính chấn thương và không thể chơi hết trận. Trung vệ trẻ của SLNA phải nhờ đồng đội cõng khỏi sân tập.

Trung vệ Thái Bá Sang tại đội U22 Việt Nam. Ảnh: Bá Tuấn

Chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999 được kiểm tra ngay trong đêm và rất may anh không dính chấn thương quá nặng. Các bác sĩ của Đội tuyển kết luận anh bị dập cơ và phải nghỉ thi đấu từ 7-10 ngày. Với chấn thương này, kế hoạch của đội U21 SLNA tại Vòng loại U21 Quốc gia 2020 cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài Thái Bá Sang, tiền vệ Đặng Văn Lắm cũng đang trong thời gian hồi phục chấn thương tại PVF và bỏ lỡ Vòng loại. Cả hai cầu thủ này đều là những nhân tố thi đấu đầy tự tin tại V.League 2020 dù năm nay là lần đầu họ được HLV Quang Trường trao cơ hội.

Dự kiến, đội U21 SLNA sẽ có trận giao hữu gặp U21 Đà Nẵng vào ngày 18/11 trước khi lên đường vào Gia Lai thi đấu vòng loại bắt đầu diễn ra từ ngày 26/11 - 02/12/2020. Đội U21 SLNA nằm ở bảng C gồm các đội: Công An Nhân Dân, Tây Ninh, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.