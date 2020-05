Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều 23/5, tại Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội; Phạm Minh Chính - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Quyết định số 2136-QĐNS/TW ngày 20/5 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Công an thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công ông Trần Quốc Tỏ về công tác tại Bộ Công an và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Quyết định số 2139- QĐSN/TW ngày 20/5 của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc Hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thôi giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, bà Tòng Thị Phóng và ông Phạm Minh Chính đánh giá các ông bà Trần Quốc Tỏ và Nguyễn Thanh Hải là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; đã cùng với tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước và với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng, các đồng chí sẽ cùng với tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.