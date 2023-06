Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường làm việc với Huyện ủy Nam Đàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Nam Đàn đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 14/6, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn theo Quyết định số 1881-QĐ/TU, ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn về đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện các phòng ban, ngành cấp huyện.

Theo báo cáo, thời gian qua, nhìn chung kinh tế - xã hội huyện Nam Đàn tiếp tục tăng trưởng khá, công nghiệp, dịch vụ được mở rộng, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, hiện đại; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều sản phẩm OCOP có sức lan tỏa rộng lớn, đời sống người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ giữ vững tinh thần đoàn kết, cộng sự cao, tạo động lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy phát huy những ưu điểm và có giải pháp khắc phục những hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sâu rộng hơn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc đảm bảo đúng quy định của Trung ương và Quy chế số 10-QC/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định 08-QĐ/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục tập trung cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, đề án chuyên đề; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, đồng thời xem xét bổ sung các giải pháp tích cực, sát đúng với tình hình thực tiễn; trong đó chú trọng vào một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII đã xác định. Cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở đạt chuẩn về chuyên môn, chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.