Trường Đại học Vinh ra mắt mô hình ‘Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập’

(Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Trường Đại học Vinh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ra mắt mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập”.

Mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập” là một trong những điểm nhấn của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm cụ thể hóa các nội dung như: Ổn định về an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội, xây dựng giảng đường an toàn, văn minh. Trong đó, đội ngũ viên chức, người lao động và người học chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra các vụ, việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự và chất lượng giảng dạy, học tập của Nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập” là một trong những mô hình điểm nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả việc kích động, lôi kéo viên chức, người lao động và người học tham gia vào các hoạt động chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn nhà trường tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình một cách hiệu quả, đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh, vai trò của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trường học. Qua đó, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại nhà trường phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Đại diện cho trường Đại học Vinh, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập” mang một ý nghĩa đặc biệt khi đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây cũng là mô hình thiết thực nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 237 ngày 13/7/2021 của Công an tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 76 ngày 13/8/2021 của Trường Đại học Vinh.

Để triển khai mô hình với hiệu quả cao nhất, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, các tổ triển khai thực hiện; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động một cách quy củ nhằm phát huy quyền làm chủ, tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động và người học tại Trường Đại học Vinh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Những nỗ lực thực hiện mô hình là tiền đề quan trọng trong xây dựng thái độ rèn luyện, học tập đúng mực, tạo môi trường ổn định, phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học thông minh, nằm trong top 500 đại học hàng đầu châu Á.

Dịp này, đại diện Công an tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho TS.Nguyễn Anh Dũng – Viện trưởng Viện nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến của trường Đại học Vinh.

Trường Đại học Vinh ra mắt Ban chỉ đạo, các tổ “Bình yên mái trường – Giảng đường hội nhập” và tiến hành ký cam kết hoạt động trong thời gian tới. Dịp này 20 sinh viên có đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học cũng được trường Đại học Vinh biểu dương, khen thưởng.