Trường Đại học Vinh trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự cho 2 giáo sư Vật lý đến từ Ba Lan

(Baonghean.vn) - Tối 26/9, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư, Tiến sỹ Ryszard Buczyński và Giáo sư, Tiến sỹ Marek Trippenbach – Đại học tổng hợp Warszawa (Ba Lan).

Đây là hai giáo sư Vật lý có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trường Đại học Vinh và ngành giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua.

Dưới sự hỗ trợ của Giáo sư Tiến sỹ Ryszard Buczyński, nhóm nghiên cứu quốc tế Ba Lan - Việt Nam với các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Vinh đã công bố gần 20 công trình trên tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao, trong đó có 3 bài báo đã được xuất bản vào năm 2019, gửi đăng 6 bài trong năm 2020.

Trong quá trình triển khai, Giáo sư Ryszard Buczyński đã định hướng cụ thể các đề tài khoa học và tổ chức thực hiện ở Ba Lan và Trường Đại học Vinh. Giáo sư Ryszard Buczyński còn tham gia vào việc đào tạo các nhà khoa học trẻ Việt Nam (trong đó phần lớn ở Đại học Vinh) và giúp đỡ xây dựng phòng thí nghiệm sợi quang hiện đại tại nhà trường.

Hiện, phòng thí nghiệm này có thể thực hiện những nghiên cứu trong lĩnh vực quang học phi tuyến, các hệ thống quang tử sợi và cảm biến sợi quang và đang dự kiến chuyển công nghệ sản xuất sợi quang tử từ Ba Lan về Trường Đại học Vinh.

Giáo sư, Tiến sỹ Marek Trippenbach cũng là nhà khoa học xuất sắc, từng nhận được giải thưởng của Hội Vật Lý Ba Lan 2006, giải thưởng Fulbright Senior Fellowship 2001-2002. Ông cũng tham gia tổ chức hơn 100 hội nghị quốc tế và có 50 báo cáo được mời, hợp tác với các đơn vị nghiên cứu quốc tế có tên tuổi.

Bên cạnh đó, ông còn là tác giả và đồng tác giả của 147 công trình đăng trong các tạp chí quốc tế có giá trị như Nature, Review of Modern Physics, Proceedings of the Royal Society, 9 Physical Review Letters, etc... Trong số này có trên 20 công trình hợp tác với các nhà vật lý đến từ Trường Đại học Vinh. Ông cũng đã hướng dẫn hai luận văn Tiến sỹ cho hai nghiên cứu sinh của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc và khẳng định, những đóng góp của Giáo sư,Tiến sỹ Ryszard Buczyński và Giáo sư, Tiến sỹ Marek Trippenbach có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Trường Đại học Vinh. Việc phong danh hiệu Tiến sỹ danh dự của Trường Đại học Vinh không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có tác dụng lớn trong tương lai gần đến nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quang tử cho nhà trường.