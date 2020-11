Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Nghệ An: Kịp thời dập tắt đám cháy tại khách sạn Vinh Plaza

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 18/11 xảy ra vụ cháy tại tầng 7, khách sạn Vinh Plaza , đường Mai Hắc Đế, phường Lê Lợi (TP. Vinh).

Giường ngủ tại phòng đã cháy trụi, rất may là thời điểm xảy ra vụ cháy không có khách ở trên phòng. Ảnh: Nguyên Châu

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An cho biết, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 xuất 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 35 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy.Ngay sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường , đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Một số khu vực trần nhựa và cửa bị ảnh hưởng bởi hơi khí nóng phát ra từ đám cháy.