Từ Hải Phòng Vào Nghệ An giăng bẫy lừa bán điện thoại giá rẻ

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Đào Văn Duy (SN 1987), trú tại tổ 7, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đào Văn Duy bị bắt khi chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Quỳnh Trang Trước đó, ngày 20/12, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của Công an xã Nghi Xuân về việc có hai đối tượng người Bắc đi vào cửa hàng điện thoại của anh T.V.T. trú tại xóm 3, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh từ camera, Công an huyện Nghi Lộc xác định được hai đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng điện thoại của anh T. Đến khoảng 17 giờ ngày 20/12, Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện, bắt giữ thành công Đào Văn Duy khi đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng còn lại là Nguyễn Trọng Duy (SN 1987), trú tại phố Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng thấy động đã bỏ trốn ngay sau đó. Tang vật mà Đào Văn Duy dùng thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Quỳnh Trang Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đào Văn Duy khai nhận là kẻ chủ mưu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 35 triệu đồng của chủ cửa hàng mua bán điện thoại tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Bằng thủ đoạn đặt mua trên mạng xã hội các loại điện thoại nhái nhãn hiệu Samsung do Trung Quốc sản xuất với giá rẻ khoảng 4 triệu đồng trong khi hàng thật có giá khoảng 20 triệu đồng, Duy đã cùng đồng bọn đi lừa bán cho các chủ cửa hàng điện thoại.



Để đánh lừa chủ cửa hàng, Duy cùng đồng bọn dùng 1 chiếc điện thoại hàng thật, kèm với 2 chiếc điện thoại nhái do Trung Quốc sản xuất, Duy tự nhận mình là chủ nợ đi thu hồi nợ còn đồng bọn đóng vai con nợ, cam kết với chủ cửa hàng điện thoại tất cả đều là hàng thật, cộng với một vài thủ thuật nhỏ nhằm tác động chủ cửa hàng mua, hoặc cầm cố. Chúng lựa chọn những cửa hàng điện thoại nhỏ lẻ ở các xã vùng ven thành phố để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo và đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ tại rất nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại. Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc cũng đề nghị những ai là bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên đến cơ quan Công an để trình báo.