Từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11

Kinh tế Từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vào lúc 19h ngày 21/7, sức gió mạnh nhất của bão số 3 đạt cấp 9 cấp 10, giật cấp 13.

Vị trí tâm bão vào lúc 19h ngày 21/7: Khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 108.5 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 86 km, cách Hải Phòng khoảng 210 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 230 km, cách Ninh Bình khoảng 257 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h.



Vị trí tâm bão số 3 lúc 19h ngày 21/7. Ảnh: TTKTTV QG

Từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng.

Từ chiều tối 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.