Tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023

(Baonghean.vn) - Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2023 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Tối 14/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Uỷ ban Nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 với chủ đề “Cửa Lò - Sắc màu của biển”. Dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hưng Yên và Hoà Bình.

Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ: Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây đã sản sinh rất nhiều bậc hiền tài có đóng góp to lớn cho đất nước. Nghệ An đang trở thành một trung tâm giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, là điểm đến về du lịch được đánh giá là đệ nhất giang sơn.

Vẻ đẹp của xứ Nghệ được ví như tranh họa đồ bởi sự đặc sắc của hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Nơi đây cũng chính là cái nôi của những điệu hò, câu ví được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại… Trong bức tranh nhiều sắc màu của Nghệ An là sự nổi lên đầy sức sống, năng động, tràn trề sức trẻ của một đô thị du lịch biển Cửa Lò - viên ngọc xanh xứ Nghệ.

Trải qua 116 năm hình thành địa danh du lịch và 29 năm xây dựng, phát triển, Cửa Lò đang từng bước chuyển mình, mang dáng vóc của đô thị du lịch biển sầm uất, một địa chỉ nghỉ dưỡng trải nghiệm lý tưởng, hấp dẫn, với hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được hơn 30.000 lượt khách lưu trú ngày/đêm.

Đặc biệt, Cửa Lò còn có nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, nổi lên trong số đó là Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, khu du lịch sinh thái Đảo Lan Châu, sân golf 18 lỗ, khu vui chơi Vinpearl Cửa Hội nối với Đảo Ngư bằng tuyến cáp treo...

Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2023 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong việc tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương; góp phần đưa quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long bày tỏ mong muốn: Du khách về với Cửa Lò để được trải nghiệm và nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng; để được khám phá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của xứ Nghệ, của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí tưng bừng, trang trọng của lễ khai mạc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã đánh hồi trống khai hội, chính thức mở màn cho du lịch Cửa Lò năm 2023, đồng thời mở ra những kỳ vọng về một năm du lịch thành công.

Về với đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc "Cửa Lò - Sắc màu của biển", với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Các đại biểu và du khách cũng đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Màn bắn pháo hoa đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2023, để lại nhiều ấn tượng trong lòng hàng vạn người dân và du khách tham dự./.