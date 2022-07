Tuổi trẻ Nghệ An thắp sáng 11 nghìn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Baonghean.vn) - Với chiến thắng 2-1 trước U15 Quảng Nam, U15 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết U15 toàn quốc 2022 trước 1 lượt đấu.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp đánh giá lại kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ... là những thông tin nổi bật ngày 26/7.

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.