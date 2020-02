Tướng Cương nói gì về những mâu thuẫn, thách thức qua Hội nghị An ninh Munich 2020?

(Baonghean) - Hội nghị An ninh Munich 2020 diễn ra tại Đức cuối tuần qua đã bàn thảo một loạt vấn đề quan trọng ở cấp độ khu vực và thế giới. Để có cái nhìn toàn diện hơn, Báo Nghệ An phỏng vấn PGS. TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an về sự kiện này.