Tướng Nguyễn Hữu Cầu chỉ đạo CSGT hạn chế đo nồng độ cồn phòng chống dịch vi rút Corona

Đó là một trong những chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch virus Corona do Công an tỉnh tổ chức sáng ngày 01/02. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Vũ Trước tình hình diễn biến phức tạp của virus Corona gây ra, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch nhằm chủ động phòng, chống dịch vi rút Corona. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế, nhất là tại các cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường thủy.

Thông qua công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú nhanh chóng rà soát, nắm thông tin, thống kê số khách du lịch người nước ngoài đến Nghệ An, nhất là số người Trung Quốc hoặc người dân trở về từ Trung Quốc để tuyên truyền số người này cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, quê quán, lịch trình để phân loại, có biện pháp cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã kết luận: Để chủ động phòng, chống dịch virus Corona trong cộng đồng thì trước hết mỗi cán bộ chiến sỹ phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, Giám đốc Công an tỉnh đồng ý cho CBCS đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, làm việc với người dân, đặc biệt với các lực lượng CSGT, Cảnh sát làm việc tại bộ phận một cửa được phép đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Vũ Trong thời gian này, Công an tỉnh Nghệ An tạm dừng việc thăm gặp phạm nhân, người bị giam, giữ tại Trại tạm giam và Công an các địa phương.



Lực lượng CSGT hạn chế tối đa đo nồng độ cồn người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, chỉ khi nào thật cần thiết mới sử dụng và có dung dịch cồn để vệ sinh sạch sẽ ống thở đo nồng độ cồn.

Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên vệ sinh trụ sở đơn vị xanh, sạch, đẹp để phòng lây nhiễm virus Corona. Đồng thời phải quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ tự giác có biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị và gia đình.