Thể thao Tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc Australia; Barca thắng trận mở màn La Liga nhờ trọng tài Thua đáng tiếc Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu vô địch; Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại giải U21 thế giới bằng trận thắng đậm; Barca thắng trận mở màn La Liga nhờ trọng tài... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc Australia

Tối 16/8, Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á với U23 nữ Australia khi nhận được sự cổ vũ từ khán giả trên sân Lạch Tray.

Mặc dù vậy, đội bóng xứ Chuột túi đã khiến cho tuyển nữ Việt Nam bất ngờ khi chủ động chơi pressing (gây áp lực toàn sân). Điều đó khiến cho thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu khá bị động.

Không những vậy, U23 nữ Australia còn "phủ đầu" thành công khi có hai bàn thắng liên tiếp từ rất sớm. Phút thứ 6, Aideen Keane băng vào đánh đầu tung lưới tuyển nữ Việt Nam. Tới phút 16, Leticia McKenna nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút xa đẹp mắt.

Tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại đáng tiếc trước U23 nữ Australia

Việc sớm dẫn trước 2 bàn giúp cho U23 nữ Australia dễ chơi hơn. Họ lùi sâu đội hình chơi phòng ngự, tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để ngăn chặn những pha tấn công của tuyển nữ Việt Nam.

Dù thi đấu nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung không thể tạo ra nhiều cơ hội trước hàng thủ chắc chắn của U23 nữ Australia.

Mãi tới cuối trận, chúng ta mới bùng lên mạnh mẽ và có những cơ hội đáng kể. Phút 88, Bích Thùy đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho tuyển nữ Việt Nam sau pha dứt điểm góc hẹp. Trong 8 phút còn lại, các cô gái Việt Nam dồn ép dữ dội nhưng không thể ghi bàn.

Với kết quả này, U23 nữ Australia đã giành quyền vào chung kết gặp Myanmar. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng 3 gặp Thái Lan vào lúc 16h30 ngày 19/8.

Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại giải U21 thế giới bằng trận thắng đậm

Chiều 16/8, tại Indonesia, đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng 19 với U21 Cộng hòa Dominica. Đây là đội tuyển xếp hạng 5 bảng B, thắng Tunisia 3-0 và thua Canada 0-3 trước khi gặp U21 nữ Việt Nam.

Về phía U21 nữ Việt Nam, mặc dù nhận án phạt bất ngờ từ Liên đoàn Bóng chuyền nữ thế giới, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh vẫn giữ vững tinh thần, bản lĩnh và thể hiện sự chuyên nghiệp.

U21 nữ Việt Nam giành thắng lợi 3-0 trước U21 nữ Cộng hòa Dominica.

U21 nữ Việt Nam khởi đầu set 1 với việc bị U21 Cộng hòa Dominica dẫn điểm 7-4. Tuy nhiên, cầu phát bóng của Quỳnh Hương đã làm xoay chuyển tình thế. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh vươn lên duy trì thế dẫn điểm sâu, trước khi thắng 25-19.

Trên đà thăng hoa, U21 nữ Việt Nam thắng liên tiếp set 2 và set 3 với cùng tỷ số 25-17, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp, chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương ghi điểm nhiều nhất đội. Vận động viên thuộc biên chế câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 ghi được 13 điểm, bao gồm 9 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 3 điểm phát bóng.

Kết thúc giải, đội tuyển U21 nữ Việt Nam xếp hạng 19 chung cuộc. Trước khi phải chịu án phạt, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đã tạo nên những chiến thắng lịch sử trước U21 Serbia và Canada với cùng tỷ số 3-1.

Lần đầu Serie A tổ chức tại nước thuộc LĐBĐ Đông Nam Á

AC Milan vừa được Liên đoàn Bóng đá Italy cho phép tổ chức một trận đấu thuộc giải Serie A với Como tại thành phố Perth (Australia) vào năm tới.

Theo lịch dự kiến, trận đấu này sẽ trùng với lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026, vốn được tổ chức ngay trên sân nhà San Siro huyền thoại của Milan vào ngày 6/2. Chính vì thế, gã khổng lồ bóng đá châu Âu phải tìm phương án thay thế và họ không chọn nơi gần nhà mà lại chọn nơi cách xa nửa vòng Trái Đất.

Nếu kế hoạch này được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên một trận đấu chính thức của Serie A diễn ra ngoài lãnh thổ nước Italy. Tuy nhiên, không ít CĐV đã chỉ trích ý tưởng này, có người thẳng thừng gọi đây là “thật đáng thương”.

CĐV Australia chuẩn bị được xem Milan đá Serie A.

Một CĐV gay gắt bình luận: “Mất bao nhiêu tiền cho vụ này? Các người đang làm trò cười cho thiên hạ, thật đáng thương”. Một người khác đặt câu hỏi: “Ở Australia thì ai thèm xem Milan đá với Como chứ?”. Một fan khác thì mỉa mai: “Sao không tổ chức Inter Milan gặp Juventus ở… Dải Gaza luôn đi”.

Được biết, AC Milan mới đây cũng đã đặt chân đến Tây Australia, khi họ có trận giao hữu tiền mùa giải gặp Perth Glory tại sân HBF Park vào ngày 31/7. Sự chênh lệch đẳng cấp bộc lộ rất rõ, khi "Rossoneri" dễ dàng vùi dập đối thủ 9-0.

Trong khi đó, La Liga từng có ý định để Barcelona đối đầu Atletico Madrid ở Miami vào năm ngoái, nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ vì vấn đề thời gian. Trước đó, vào năm 2019, Barcelona cũng từng dự định đưa trận đấu với Girona sang Miami (Mỹ), song kế hoạch sớm sụp đổ do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và hiệp hội cầu thủ phản đối kịch liệt.

Về phần mình, Premier League (Anh) nhiều lần khẳng định rằng họ không có kế hoạch đưa các trận đấu chính thức ra nước ngoài. Australia chính thức gia nhập AFF vào năm 2013, sau khi chuyển từ Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) sang Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào năm 2006.

Trận đấu lịch sử của Ronaldo ở Ấn Độ

Cristiano Ronaldo sẽ có chuyến hành trình đặc biệt tới Ấn Độ để đối đầu FC Goa tại giải hạng 2 châu Á, AFC Champions League Two.

Lá thăm đưa Al Nassr vào bảng D cùng FC Goa (Ấn Độ), Istiklol (Tajikistan) và Al-Zawraa (Iraq). Hai đội dẫn đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

"Đây thực sự là khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử FC Goa", Giám đốc điều hành CLB, Ravi Puskur, chia sẻ. "Được tiếp đón Al Nassr và Cristiano Ronaldo là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá CLB Ấn Độ".

Onaldo sẽ cùng Al Nassr hành quân tới Ấn Độ dự Champions League League Two mùa này.

Ở tuổi 40, Ronaldo chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng Al Nassr kể từ khi gia nhập năm 2022. Đội bóng thành Riyadh, về đích thứ 3 ở Saudi Pro League mùa trước, dự kiến mang đội hình mạnh nhất tới Ấn Độ. Ngoài Ronaldo, Al Nassr còn sở hữu Sadio Mane, Kisngley Coman và Joao Felix.

Ông Puskur nhấn mạnh: "Đây là cột mốc lịch sử cho bóng đá Ấn Độ. Chúng tôi góp mặt nhờ thực lực, và trận đấu này là cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, góp phần viết nên những câu chuyện lớn của bóng đá".

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, Puskur tin rằng hiệu ứng Ronaldo sẽ lan tỏa khắp Ấn Độ, mang lại cú hích cho nền bóng đá vốn đang chật vật. Giải VĐQG Ấn Độ 2025/26 dự kiến khởi tranh vào tháng 9 phải tạm hoãn vì khúc mắc pháp lý giữa Liên đoàn và đối tác tổ chức, khiến nhiều CLB như Bengaluru, Odisha hay Chennaiyin phải cắt giảm lương hoặc ngừng hoạt động.

"Dĩ nhiên nguồn thu tài chính là quan trọng, nhưng điều lớn lao hơn là cơ hội để tạo nên bước phát triển lâu dài", ông Puskur phân tích. "Sự chú ý toàn cầu, dòng tiền tài trợ và sự quan tâm của người hâm mộ từ một trận đấu như thế sẽ giúp chúng tôi củng cố nền tảng, mở đường cho tương lai".

Barca thắng trận mở màn La Liga nhờ trọng tài

Trận đấu mở màn mùa giải La Liga 2025/26 giữa Mallorca vs Barca đã kết thúc với chiến thắng dễ dàng 3-0 dành cho nhà ĐKVĐ sau khi họ nhận được sự ưu ái lớn tới từ trọng tài chính José Luis Munuera.

Lamine Yamal ra mắt số 10 bằng một màn trình diễn chói sáng. Ngay từ 7 phút đầu, anh đã để lại dấu ấn: phút 2 suýt ghi bàn, phút 7 tung đường chuyền loại bỏ ba hậu vệ để Raphinha đánh đầu mở tỷ số. Sự ăn ý giữa bộ đôi từ mùa trước vẫn nguyên vẹn.

Đến phút 23, trận đấu coi như an bài sau sai lầm nghiêm trọng của trọng tài José Luis Munuera. Ông không cắt còi khi Raillo bị bóng trúng đầu nằm sân, tạo điều kiện để Ferran Torres ghi bàn thứ hai. Quyết định này châm ngòi cho phản ứng dữ dội, khiến Morlanes bị truất quyền thi đấu, còn Muriqi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với thủ môn Garcia. Mallorca chỉ còn 9 người trên sân trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Barca chủ động giảm nhịp, trong khi Mallorca cố gắng hạn chế bàn thua. Dani Olmo, Raphinha và tân binh Rashford đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Phải đến phút bù giờ, Yamal khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng ấn định tỷ số.