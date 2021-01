Tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Sáng 5/1, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 3 bị cáo là thành viên cốt cán của tổ chức tự xưng “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 5/1. Theo nội dung vụ án, 3 bị cáo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng bất mãn về chính trị trong và ngoài nước, có tư tưởng bất mãn với chính quyền. Ngày 4/7/2014, Phạm Chí Dũng cùng Nguyễn Tường Thụy và 39 người khác ra tuyên bố thành lập tổ chức “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” (đến năm 2018 có 72 hội viên tham gia).



Phạm Chí Dũng với vai trò “Chủ tịch” đã chỉ đạo tạo lập trang web “Việt Nam Thời Báo”, quản trị, nhận và duyệt đăng thông tin bài viết của mình, của hội viên và của các cộng tác viên có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam và tuyên truyền về hoạt động của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”; qua đó lôi kéo, phát triển hội viên trong và ngoài nước hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Phạm Chí Dũng sử dụng nhiều bút danh khác nhau để viết, đăng tải 1.530 tin, bài viết lên trên trang “Việt Nam Thời báo” của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chống Nhà nước XHCN Việt Nam.

Bị cáo Phạm Chí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù. Được xác định là đồng phạm của Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy với vai trò là “Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” phụ trách “Chi hội miền Bắc” và Lê Hữu Minh Tuấn là thành viên “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” đã sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.



HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, hoạt động chống phá Nhà nước thời gian dài. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Bị cáo Lê Hữu Minh Tuấn bị tuyên phạt 11 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Dũng 15 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam” , theo Khoản 2, Điều 117, BLHS. Hai bị cáo Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 11 năm tù. Các bị cáo phải chịu quản chế 3 năm tại địa phương sau khi mãn hạn tù.