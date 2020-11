Tuyển Thái Lan bị cầm hòa trong trận giao hữu; U22 Việt Nam sẽ đấu với U21 Nam Định

Đội hình tuyển Thái Lan trong trận đấu giao hữu chiều 14/11 có thành phần chính là nhóm tuyển thủ U23 vừa dự VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Siam Sports.

Trận đấu với đội Các ngôi sao Thai League (Thai League All Stars) chiều 14/11 là trận giao hữu thứ 2 năm nay của đội tuyển Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho việc trở lại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trước đối thủ gồm phần lớn ngoại binh đang thi đấu tại Thai League, đoàn quân HLV Nishino có ngày thi đấu không dễ dàng.Trong dịp mang băng đội trưởng, Manuel Tom Bihr sớm đưa đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn trước bằng bàn mở tỷ số phút 21. Phút 45, Tardelli Barros ghi bàn san bằng cách biệt cho đội Thai League All Stars.Những nỗ lực tấn công giúp "Voi chiến" có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 65 do công của Phanuphong Phonsa, nhưng họ lại không thể bảo toàn thắng lợi khi đối thủ có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 86.

Đây là trận không thắng thứ hai của tuyển Thái Lan trong năm 2020. Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Akira Nishino tỏ vẻ không hài lòng. "Trận đấu hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng họ vẫn khiến tôi hài lòng. Tôi sẽ còn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới hơn ở đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Bất cứ ai thể hiện được năng lực và sự quyết tâm đều xứng đáng được thử nghiệm", ông nói.

U22 Việt Nam đấu giao hữu với U21 Nam Định





Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu này có thành phần chính là các cầu thủ lứa U21 được bóng đá Nam Định chuẩn bị cho vòng loại U21 Quốc gia 2020 khởi tranh ngày 22/11. Trước đó, U21 Phố Hiến cũng thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam ngày 7/11 và nhận thất bại 0-2.

U22 Việt Nam sắp kết thúc 2 tuần tập trung đợt 3 trong năm 2020. Ảnh: Thế Anh. 16h ngày 15/11, đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu tập với U21 Nam Định tại sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ VFF, trước khi kết thúc 2 tuần tập luyện trong đợt hội quân thứ 3 trong năm của thầy trò HLV Park Hang-seo.Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu này có thành phần chính là các cầu thủ lứa U21 được bóng đá Nam Định chuẩn bị cho vòng loại U21 Quốc gia 2020 khởi tranh ngày 22/11. Trước đó, U21 Phố Hiến cũng thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam ngày 7/11 và nhận thất bại 0-2. Trong buổi tập cuối cùng ngày 14/11, HLV Park cùng các cộng sự chủ yếu cho các học trò tập nhẹ. Một số cầu thủ gặp chấn thương nặng như Đặng Văn Tới (CLB Hà Nội), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) sẽ làm khán giả ở trận giao hữu ngày 15/11.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U21 Nam Định sẽ diễn ra theo hình thức đấu kín, chỉ mở cửa cho báo chí ít phút đầu trận. Sau đợt tập trung, các cầu thủ sẽ được trả về địa phương. Một số cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, số khác sẽ tham gia vòng loại giải U21 Quốc gia 2020. Năm 2020, U22 Việt Nam còn một đợt tập trung cuối cùng vào tháng 12 sẽ diễn ra cùng thời điểm hội quân của đội tuyển quốc gia.

