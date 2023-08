Sạt lở núi nghiêm trọng gây ách tắc giao thông ở Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Kỳ Sơn khảo sát một điểm sạt lở đường trên Tỉnh lộ 543. Ảnh: Nguyễn Trọng Bản

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kỳ Sơn, sau trận mưa trong đêm 5/8 đã xẩy ra sạt lở núi, gây ách tắc tại một số tuyến đường giao thông huyết mạch.

Tại km số 28-30 (tỉnh lộ 543D), đoạn thuộc xã Mường Típ, có 4 điểm sạt lở ta ly dương. Lượng lớn đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường khiến ô tô, xe máy không thể lưu thông. Tạm thời giao thông trên tuyến đường này đang bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn và gắn biển cảnh báo kịp thời để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Tại xã Bảo Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở cột điện lưới, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng thêm phòng học của nhà trường.

Để có phương án xử lý sạt lở đất, trong ngày 6/8, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Kỳ Sơn đã khảo sát thực tế tại các điểm bị sạt lở đất. Theo đó, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương cùng với bà con nhân dân sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát lại các hộ dân sinh sống trong vùng khe, suối, nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng thực hiện phương án di dân đến nơi an toàn. Tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở.

Tuyên truyền bà con nhân dân hạn chế di chuyển trong lũ, trường hợp cần thiết phải bảo đảm an toàn. Các điểm khe, suối và nguy cơ sạt lở đất cần cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng hướng dẫn người dân đi lại, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính mạng và tài sản của người dân.

Người dân liều mình đi qua các điểm sạt lở. Ảnh: CTV

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) là lực lượng tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Theo đó, Đồn Biên phòng Mường Ải đã phối hợp địa phương, các lực lượng tích cực giải phóng các điểm đất đá sạt lở góp phần đảm bảo xe máy qua được các vị trí sạt lở. Đồng thời, tổ chức cắm biển, cắt cử lực lượng cảnh báo cho người dân hạn chế di chuyển qua các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải (BĐBP Nghệ An) phối hợp cùng nhân dân địa phương khắc phục tình trạng đá sạt lở trên tuyến đường qua địa bàn. Ảnh: Nguyễn Trọng Bản

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Ngoài tỉnh lộ 543 bị sạt lở nhiều điểm, thì trên Quốc lộ 7, đoạn từ thị trấn Mường Xén đi cửa khẩu Nậm Cắn cũng bị sạt lở 3 điểm, nhưng đường vẫn đang thông.

"Qua khảo sát cho thấy, hiện nay Quốc lộ 7 vẫn đang thông đường, tuy nhiên tại các điểm sạt lở này có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở, do vậy nếu trời tiếp tục mưa to thì nguy cơ sẽ ách tắc giao thông. Hiện nay huyện chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi tình trạng sạt lở đất để có giải pháp xử lý kịp thời", ông Thò Bá Rê nói thêm.

Lực lượng Đồn Biên phòng Mường Ải tổ chức cắm biển cảnh báo tại các vị trí đất đá sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Lê Thạch

Những ngày này thời tiết các huyện miền núi có mưa to, dễ dẫn đến tình trạng sạt lở núi, đặc biệt là tại điểm đã từng xẩy ra sạt lở trước đây. Do vậy người dân cần chú ý khi đi trên các tuyến đường để tránh thiệt hại do lở đất gây ra; cùng đó chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần khảo sát, cắm biển cảnh báo để người dân biết. /.