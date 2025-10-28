Thị trường Tỷ giá USD giảm nhẹ khi Mỹ và Trung Quốc tiến gần thỏa thuận thương mại Tỷ giá USD suy yếu so với euro, nhân dân tệ và đô la Úc khi kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến nhà đầu tư rời bỏ đồng bạc xanh.

Phiên sáng 28/10 ghi nhận tỷ giá USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt như euro, nhân dân tệ và đô la Úc. Nguyên nhân đến từ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau khi xuất hiện tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi nhu cầu tìm đến tài sản an toàn giảm, tỷ giá USD mất dần sức hút.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận quan trọng, và ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này tại Hàn Quốc.

Thông tin này đã làm thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, kéo tỷ giá USD giảm về mức 98,87 điểm, thấp hơn 0,06% so với cuối tuần trước, trong khi đồng euro tăng 0,13% lên 1,164 USD.

Giới đầu tư vẫn đang chờ đợi loạt cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương lớn trong tuần. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến cắt giảm lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Nhật Bản được cho là sẽ giữ nguyên chính sách.

Vì thị trường đã dự báo sẵn việc Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, giới phân tích cho rằng tỷ giá USD có thể còn chịu thêm áp lực nếu xuất hiện tín hiệu Fed sắp kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT). Chính sách nới lỏng tiền tệ này thường khiến đồng bạc xanh yếu hơn, giúp các đồng tiền khác và vàng hưởng lợi.

Đồng nhân dân tệ tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố mức tỷ giá tham chiếu cao hơn dự kiến, ở mức 7,0881 CNY/USD, cao nhất kể từ giữa tháng 10. Diễn biến này giúp tỷ giá USD giảm sâu hơn tại khu vực châu Á.

Theo ông Chris Turner – Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối của ING, đây có thể là động thái thiện chí của Trung Quốc trước cuộc gặp Mỹ - Trung, hoặc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang muốn kích thích tiêu dùng trong nước. Đồng nhân dân tệ tự do cũng tăng lên 7,1015 CNY/USD.

Đồng đô la Úc tăng 0,55% so với USD, lên 0,6549 USD, nhờ phát biểu cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Michele Bullock. Bà cho biết lạm phát cơ bản tăng 0,9% trong quý III, cao hơn dự báo và có thể khiến ngân hàng cân nhắc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới. Diễn biến này khiến tỷ giá USD giảm thêm so với đô la Úc.

Theo chuyên gia Marc Chandler của Bannockburn Global Forex, tâm lý thị trường đang khá hưng phấn khi các yếu tố rủi ro giảm bớt. Ông cho rằng ba yếu tố chính hỗ trợ xu hướng này là tiến triển trong đàm phán Mỹ - Trung, việc Mỹ ký kết thêm các thỏa thuận thương mại với các nước Đông Á, và kết quả bầu cử thuận lợi của Tổng thống Argentina Javier Milei – người cam kết cải cách kinh tế sâu rộng.

Tổng hợp các yếu tố trên khiến tỷ giá USD suy yếu trên diện rộng, còn nhà đầu tư gia tăng nắm giữ cổ phiếu và các tài sản có rủi ro cao hơn.