Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 29/11/2024: Đồng USD tăng nhẹ trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn Tỷ giá USD hôm nay 29/11/2024: Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng nhẹ 0,07%, đạt 106,16. Đồng USD phục hồi, trong khi đồng EUR giảm. Ngân hàng Trung ương Nga dừng mua USD.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng nhẹ 0,07%, đạt 106,16. Đồng USD phục hồi, trong khi đồng EUR giảm sau khi nhà giao dịch hạ kỳ vọng vào việc ECB cắt giảm lãi suất thêm. Thị trường cũng thưa thớt khi Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Đồng yên Nhật giảm xuống 151,58 yên/USD nhưng đã tăng 2,1% trong tuần, phục hồi từ sau bầu cử Mỹ và có thể đạt tuần tăng mạnh nhất trong ba tháng. Thị trường dự đoán khả năng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Chỉ số DXY có lúc chạm 106,21 sau khi giảm xuống 105,85 trước đó. Michael Brown (Pepperstone) kỳ vọng đồng USD sẽ phục hồi vào tháng tới.

Đồng EUR giảm 0,2% xuống còn 1,054625 USD sau phát biểu cứng rắn của Isabel Schnabel (ECB). Dữ liệu lạm phát của Đức không đổi trong tháng 11, và lạm phát khu vực EUR sẽ được công bố vào 29-11, có thể ảnh hưởng đến chính sách ECB.

Đồng bảng Anh giữ ổn định ở mức 1,2666 USD. Đồng AUD phục hồi nhẹ lên 0,6501 USD sau khi giảm đầu phiên. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia cho biết lạm phát cơ bản quá cao để cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo RT, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo đình chỉ việc mua USD trên sàn giao dịch trong nước từ ngày 28.11 cho đến cuối năm, nhằm giảm bớt sự biến động của thị trường. Quyết định này được đưa ra sau khi đồng rúp Nga giảm xuống mức thấp gần kỷ lục, đạt 114 rúp/USD vào ngày 27.11.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng cho biết sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để bổ sung vào Quỹ Tài sản Quốc gia, hiện đạt 8,4 tỉ rúp (tương đương 74 triệu USD) mỗi ngày. Quyết định về thời điểm tiếp tục mua ngoại tệ sẽ phụ thuộc vào "tình hình trên thị trường tài chính", và các giao dịch mua USD bị hoãn sẽ được thực hiện vào năm 2025.

Đợt trượt giá đồng rúp lần này diễn ra sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây và tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tuần trước, Mỹ đã mở rộng các hạn chế đối với lĩnh vực tài chính của Nga, đặc biệt nhắm vào Gazprombank, ngân hàng lớn thứ ba của nước này, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý thanh toán xuất khẩu năng lượng.

Các nhà phân tích của Rosbank cho rằng các lệnh trừng phạt mới có thể làm phức tạp thêm các giao dịch thương mại quốc tế và giảm động lực đưa thanh khoản ngoại tệ vào Nga. Họ cũng dự báo rằng xu hướng đồng rúp suy yếu có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2025.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.271 VND/USD, giảm 24 đồng so với phiên trước. Theo biên độ giao dịch của các ngân hàng thương mại (+/- 5%), tỷ giá trần và sàn hiện ở mức từ 23.057 VND/USD đến 25.484 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo mua vào - bán ra là 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

Các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.145 - 25.484 VND/USD, giảm 25 đồng mỗi chiều so với phiên trước. Tại VietinBank, tỷ giá mua vào - bán ra USD là 25.160 - 25.484 VND/USD.

Tại Techcombank, giá USD mua vào - bán ra lần lượt là 25.115 - 25.484 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay dao động ở mức 25.690 - 25.790 VND, giảm 20 đồng so với phiên trước. Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do cao hơn tới 575 đồng so với kênh ngân hàng. Chênh lệch giá bán ra giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do ít nhất là 306 đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4%/năm, và toàn bộ số tiền này đã được trúng thầu. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 4%, và 100% khối lượng tín phiếu đã trúng thầu, tương ứng với 4.150 tỷ đồng.