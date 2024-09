Xã hội TYM – Chi nhánh Đô Lương (Nghệ An): Dấu ấn chặng đường hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện “Phụ nữ Đô Lương vươn mình vượt qua gian khó, xóa đói giảm nghèo từ ngày có TYM” - Câu ca ấy vẫn được truyền từ thế hệ hội viên phụ nữ này sang thế hệ khác như một minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển bền vững đúng tôn chỉ, sứ mệnh mà Hội LHPN Việt Nam đã giao phó cho TYM hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Chi nhánh 18 Đô Lương, tiền thân của TYM - CN Đô Lương (Nghệ An) được thành lập từ tháng 4 năm 2007 với khởi đầu 30 khách hàng nữ đầu tiên tại thị trấn Đô Lương. Sau 17 năm hoạt động, chi nhánh đã thu hút hơn 11.000 khách hàng, mở rộng phủ sóng tại 247 thôn, 40 xã/thị trấn trên 3 huyện: Đô Lương, Anh Sơn và Thanh Chương.

Cán bộ, nhân viên trước trụ sở làm việc của TYM - Chi nhánh Đô lương, Nghệ An.

Thời kỳ đầu khi mới triển khai ở huyện Đô Lương, phương thức hoạt động của chi nhánh là điều hoàn toàn mới đối với phụ nữ huyện nhà. Vì thế, việc tiếp cận và phân tích để các chị em hiểu được ý nghĩa cũng như lợi ích của việc vay vốn, tiết kiệm tại TYM gặp vô vàn khó khăn. Mang trong mình trái tim yêu thương và đầy nhiệt huyết, cán bộ chi nhánh đã không quản ngại nắng mưa, đi sớm về trưa gõ cửa từng nhà, từng hộ để tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động TYM với người dân.

Chúng tôi vẫn còn nhớ như in vào những trưa hè nắng như đổ lửa, các cán bộ TYM miệt mài trên từng cây số đi xuống cơ sở khi nghe cán bộ chi hội báo có hội viên muốn tư vấn về chính sách TYM. Lăn lội giữa trời nắng nóng, nhưng nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt cán bộ TYM, những chàng trai, cô gái mới ra trường, chập chững bước vào nghề. Những bước chân không mỏi của các cán bộ chi nhánh đã đi muôn nơi, đồng hành với chị em khắp các vùng miền trên con đường phát triển kinh tế.

Dưới sự chỉ đạo và phối hợp sát sao của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, đặc biệt là sự nhiệt tình của cán bộ chi hội cơ sở, sự hết mình của cán bộ TYM, đến nay, TYM - CN Đô Lương, Nghệ An đã khẳng định vị thế tại địa phương với số lượng hơn 11.000 khách hàng. Chi nhánh có 28 cán bộ giàu kinh nghiệm đang công tác và sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất cứ nơi đâu.

Một hoạt động bàn giao hỗ trợ Nông thôn mới của Quỹ TYM - Chi nhánh Đô Lương.

Áp dụng hình thức hoàn trả theo tuần, 4 tuần tại nơi khách hàng sinh sống là một trong những điểm sáng nổi bật của TYM về sự thuận tiện cũng như cơ chế giảm áp lực hoàn trả cho các chị em. Sản phẩm vốn của TYM đa dạng, thủ tục nhanh gọn, vốn vay không cần tài sản thế chấp, mức vốn từ 1 đến 50 triệu đồng được lặp lại nhiều lần.

Đến nay, TYM - CN Đô Lương đã giải ngân hơn 69.700 món vốn vay, với giá trị 1.460 tỷ đồng. Đa số khách hàng biết phát huy hiệu quả đồng vốn từ TYM, vươn lên làm giàu chính đáng. Tính đến cuối tháng 8/2024, dư nợ tín dụng trên toàn chi nhánh đạt hơn 110,9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoàn trả của khách hàng luôn duy trì 100%.

Bên cạnh hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, TYM - CN Đô Lương, Nghệ An còn giúp chị em biết cách dành dụm từ những đồng tiền nhỏ nhằm tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy cho tương lai. Khách hàng TYM được gửi tiết kiệm món nhỏ từ 5.000 đồng/tuần trở lên với thủ tục gửi, rút linh hoạt, thuận tiện, để sử dụng vào nhiều dự định trong tương lai như học phí cho con cái, sắm sửa đồ dùng, phương tiện cho con cái học hành, hay hỗ trợ nguồn vốn cho công việc làm ăn của gia đình,…

Một trong những hoạt động nổi bật của TYM - CN Đô Lương, Nghệ An trong những năm qua là việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương có hoạt động của chi nhánh. Hàng năm, chi nhánh tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu cho khách hàng, mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm truyền tải các chuyên đề thiết thực, bổ ích như: Giới và kinh doanh; Giáo dục tài chính; Kỹ thuật trồng rau an toàn…

Chi nhánh đã nhiều lần tổ chức cho khách hàng tham quan mô hình kinh tế điển hình tiêu biểu trong tỉnh. Từ đó, giúp cho nhiều khách hàng có cơ hội học hỏi những mô hình kinh tế hay để về áp dụng tại gia đình. Để giúp khách hàng được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân, mỗi năm chi nhánh tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người.

TYM - Chi nhánh Đô Lương với chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Một hoạt động không thể thiếu đó là tạo ra sân chơi bổ ích, khuyến khích phụ nữ tham gia nhằm rèn luyện sức khỏe, giúp chị em vui tươi, yêu đời hơn. Hàng năm, TYM - CN Đô Lương, Nghệ An luôn phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút được đông đảo khách hàng, hội viên phụ nữ và cộng đồng tham gia.

Ngoài các hoạt động trên, hàng năm TYM - CN Đô Lương, Nghệ An còn thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện như: Chi nhánh đã tài trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho 9 khách hàng nghèo trị giá 40 triệu đồng/nhà; trao tặng 600 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ Noel, ngày Thương binh - Liệt sĩ; tài trợ 200 suất học bổng cho con khách hàng nghèo có thành tích cao trong học tập để chi trả học phí thông qua chương trình “TYM cùng em chắp cánh ước mơ”.

Bên cạnh hỗ trợ khách hàng và gia đình khách hàng, TYM cũng quan tâm đến cộng đồng trên địa bàn có TYM hoạt động. Đến nay, chi nhánh đã hỗ trợ 12 công trình “Nông thôn mới” cho các trường học, trạm y tế, giúp các địa phương xây dựng “nông thôn mới nâng cao”, góp phần cải thiện phúc lợi cho người dân, chung tay chia sẻ với địa phương, chăm lo và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trên chặng đường 17 năm bền bỉ với công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho chị em, TYM - CN Đô Lương, Nghệ An luôn nhận được sự ghi nhận, quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Đặc biệt trong năm 2024, trên mảnh đất được chính quyền địa phương giao cho, chi nhánh đã có trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp, từ đó có điều kiện phát triển hoạt động rộng mở và bền vững tại tỉnh nhà.

Trong suốt hành trình đồng hành với phụ nữ, chứng kiến sự đổi thay hàng ngày trong cuộc sống của họ, niềm vui khi họ phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định, cần cù chịu khó, vươn lên làm chủ mô hình kinh tế gia đình và tạo nhiều việc làm cho người dân, TYM ngày càng vững tin vào những giá trị đem lại được truyền tải qua các hoạt động của TYM đã và đang tiếp tục phát huy và lan tỏa.