Thể thao U11 Sông Lam Nghệ An và bài học đau đớn Việc Ban kỷ luật VFF đã ra các quyết định kỷ luật, phạt tiền và cấm thi đấu với U11 Sông Lam Nghệ An vì hành vi gian lận tuổi tại U11 toàn quốc 2024 là điều không ai muốn, quá đáng tiếc.

Nhưng đây sẽ là bài học xương máu cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Ngay từ mấy chục năm trước, tại các giải bóng đá thiếu niên khối, xóm đã có tình trạng gian lận khi mượn sổ hộ khẩu, giấy khai sinh để hợp thức hóa cầu thủ "nhí". Tuy vậy, những trường hợp này cũng bị các bạn học cùng lớp phát hiện khiến cho bị loại sớm.

Hiện nay, trong thời đại 4.0 thì chuyện các câu lạc bộ chủ động gian lận tuổi ở các giải trẻ lại càng là điều cấm kỵ. Bởi lẽ, điều này mang lại rủi ro cao và ảnh hưởng đến danh tiếng của các câu lạc bộ.

U11 Sông Lam Nghệ An bị thu hồi chức vô địch và cấm thi đấu 2 năm do gian lận tuổi. Ảnh: BTC

Tuy vậy, có một số phụ huynh vẫn mang nặng căn bệnh thành tích. Bằng một cách nào đó, họ đã thay ngày đổi năm, tháng để cho con mình trở thành "thần đồng" ở lứa tuổi bé hơn.

Khi các câu lạc bộ tuyển trạch, do sự thiếu hụt về mặt nhân sự để kiểm tra chi tiết các cầu thủ nên câu lạc bộ chỉ có thể dựa trên giấy tờ phụ huynh cung cấp. Điều này vô tình bị dính vào việc gian lận tuổi ở các giải U. Và U11 Sông Lam Nghệ An là 1 ví dụ điển hình.

Việc bị phát hiện, thu hồi chức vô địch và cấm thi đấu 2 năm gây ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của câu lạc bộ. Đây là bài học xương máu cho đội bóng xứ Nghệ để rút ra những kinh nghiệm trong những năm về sau.

Trong câu chuyện gian lận tuổi này, ngoài câu lạc bộ thì các cháu "quá tuổi" là những người thiệt thòi nhất, đáng thương nhất.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc nhất. Bởi chính họ cũng đã góp phần đưa đẩy con mình vào hoàn cảnh đáng trách này...

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An không bao giờ cổ xúy cho tình trạng gian lận tuổi. Ảnh: Đức Anh

Mới đây, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã khẳng định: "Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An quyết tâm sẽ xóa bỏ tình trạng gian lận tuổi để các cầu thủ có thể đạt được chuyên môn tốt nhất khi trưởng thành". Tuy nhiên, sự việc gian lận tuổi vẫn xảy ra với U11 Sông Lam Nghệ An. Đây là điều quá đáng tiếc và là bài học đau đớn dành cho những người làm công tác đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An trong tương lai...