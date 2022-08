U15 Sông Lam Nghệ An được thưởng 300 triệu đồng sau cúp vô địch toàn quốc

(Baonghean.vn) - U15 Sông Lam Nghệ An vừa giành chức Vô địch giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022, với thành tích toàn thắng. Đây cũng là lần thứ 4 đội bóng xứ Nghệ đoạt cúp Vàng, san bằng kỷ lục mà PVF lập được trước đó. Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An trao thưởng 300 triệu đồng cho nhà Vô địch U15 Sông Lam Nghệ An.

Tối 23/8, Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cùng đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ đã tổ chức đón và trao thưởng cho U15 Sông Lam Nghệ An, đội bóng vừa giành chức Vô địch giải Bóng đá U15 toàn quốc năm 2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Từ lâu Nghệ An luôn là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ nước nhà. Phát huy truyền thống ấy, U15 xứ Nghệ bước đến giải với quyết tâm sẽ mang về chiếc cúp Vàng, thoả lòng mong đợi của người hâm mộ trên quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Mục tiêu ấy, được các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng khẳng định ngay ở vòng loại. U15 Sông Lam Nghệ An đã trình diễn lối chơi đầy thuyết phục, giành chiến thắng tới 5 trận và chỉ để hoà đúng 1 trận.

Cụ thể: Trong trận đấu mở màn gặp đội bóng làng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-0. U15 Sông Lam Nghệ An thắng U15 Huế 4-1; thắng U15 Quảng Nam 6-1; thắng U15 Đà Nẵng 2-0.

Lượt về, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0; hoà Huế 1-1; thắng U15 Quảng Nam bằng tỷ số 2-1.

Tiến đến vòng chung kết, U15 xứ Nghệ nằm ở bảng B gồm các đội Hà Nội, Đồng Tháp và Nam Định. Trải qua 3 trận đấu ở vòng bảng, đội quân của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng giành được 9 điểm tuyệt đối, ghi 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Tại vòng tứ kết và bán kết, U15 Sông Lam Nghệ An đều thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ và dễ dàng ghi được 6 bàn và giữ sạch lưới. Cụ thể, thắng U15 Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-0; thắng chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0.

Trận chung kết là cuộc đối đầu của hai đội bóng ngang sức ngang tài. Trong quá khứ, U15 Sông Lam Nghệ An đã từng giành 3 chức vô địch của giải đấu. U15 PVF đang giữ kỷ lục với 4 chức vô địch Giải U15 Quốc gia. Đúng như sự kỳ vọng, hai đội đã trình diễn một trận cầu mãn nhãn, với đầy đủ cung bậc cảm xúc, có chất lượng chuyên môn cao. Đội quân của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng đã thể hiện được lối chơi có tính hệ thống cao, đa dạng trong các mảng miếng tấn công, kết hợp với sự bùng nổ của các tài năng như Quốc Hoà hay Văn Tùng. Hội tụ được các yếu tố đó giúp U15 Sông Lam Nghệ An đánh bại PVF với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp U15 xứ Nghệ giành chức Vô địch lần thứ 4, san bằng kỷ lục với U15 PVF.

Bên cạnh đó, U15 Sông Lam Nghệ An còn giành các danh hiệu cá nhân: Thủ môn xuất sắc nhất giải (Nguyễn Bảo Ngọc); Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Vương Văn Tùng).

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh đã dành lời khen ngợi và chúc mừng đến Ban lãnh đạo, tập thể đội U15 Sông Lam Nghệ An. Đồng chí khẳng định: “Các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An là những cầu thủ hết sức tài năng đã làm rạng danh bóng đá xứ Nghệ. Ngoài việc giành được chức vô địch các em còn đạt được nhiều giải cá nhân, như Thủ môn xuất sắc nhất giải, Cầu thủ xuất sắc nhất giải… Đó là một niềm vinh dự tự hào không chỉ của các em, mà còn đối với tỉnh nhà. Tôi mong trong thời gian tới tập thể U15 Sông Lam Nghệ An không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục rèn luyện để trở thành những ngôi sao bóng đá cống hiến vào thành tích chung của thể thao Nghệ An, cũng như nước nhà”.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao cũng khẳng định, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ luôn đồng hành cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để tạo mọi điều kiện cho các em trưởng thành và gặt hái được những thành công lớn hơn, trên lĩnh vực mà các em đã chọn.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng 300 triệu đồng cho đội bóng Vô địch U15 Sông Lam Nghệ An. Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tặng 50 triệu đồng cho U15 Sông Lam Nghệ An.