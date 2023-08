U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng áp đảo trước U15 Viettel trong trận bán kết U15 Quốc gia

Niềm vui của các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết U15 Quốc gia 2023. Ảnh: PV

Trước khi bước đến trận bán kết Giải U15 Quốc gia 2023, tại vòng tứ kết, U15 Sông Lam Nghệ An đã tạo ra cuộc lội ngược dòng thành công để đánh bại đội bóng láng giềng U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.

Trong khi đó, U15 Viettel đội bóng sẽ chạm trán với U15 Sông Lam Nghệ An ở vòng bán kết, có trận thắng khá dễ dàng trước U15 Tây Ninh.

Vì vậy cuộc đọ sức giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Viettel ở bán kết được xem là trận đấu rất đáng chờ đợi. Bởi nhiều năm gần đây, hai câu lạc bộ này đã khẳng định thương hiệu là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của cả nước, khi liên tục chiếm thế thượng phong trong các giải đấu trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Và không nằm ngoài dự đoán, ngay khi bóng lăn, cả Sông Lam Nghệ An và Viettel đều tạo nên những đường lên bóng đầy biến hóa và có tính bất ngờ cao. Tuy nhiên, với việc sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, đội bóng của huấn luyện viên Quang Trường đã chiếm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối phương, đồng thời khiến U15 Viettel phải cuốn vào lối chơi do chính mình tạo ra. Nếu may mắn, thì ngay phút thứ 3 của trận đấu, Cao Hoàng Đạt đã có thể mang về lợi thế dẫn điểm cho Sông Lam Nghệ An từ cú đánh đầu cận thành đối phương.

Tuy nhiên, số cổ động viên xứ Nghệ đến cổ vũ cho U15 Sông Lam Nghệ An tại sân vận động Bà Rịa Vũng Tàu không phải quá tiếc nuối, bởi 3 phút sau, Võ Quang Bảo đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Ngô Quang Trường mở tỷ số trận đấu.

Từ đường lật bóng bên cánh trái của Phúc Tá, Cao Hoàng Đạt băng cắt đánh đầu, nhưng cột dọc từ chối bàn thắng của tiền đạo này. Tuy nhiên rất may sau đó, Quang Bảo đã có mặt đúng lúc để sút tung lưới thủ môn Việt Thắng, mang về bàn mở tỷ số cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thua, U15 Viettel nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ, các miếng đánh từ hai biên sở trường luôn được các học trò của huấn luyện Thăng Long áp dụng. Và đến phút 19, đội bóng áo lính đã có được điều mình cần. Từ pha lên bóng ở biên trái, Gia Hưng lật bóng như đặt để tiền đạo Hồng Kiên trong tư thế trống trải đánh đầu hạ gục thủ thành Trần Văn Đạt. Trận đấu được Viettel đưa về vạch xuất phát.

Dù sớm bị đối phương gỡ hòa, nhưng các học trò của huấn luyện viên Ngô Quang Trường vẫn thi đấu hết sức bình tĩnh, triển khai lên bóng đầy mạch lạc. Vì thế, không lâu sau khi Viettel cân bằng tỷ số, phút 16, Nhật Sang đã giúp U15 Sông Lam Nghệ An lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Bàn thắng xuất phát từ pha đá phạt góc của Phúc Tá, Nhật Sang bật cao hơn tất cả để đánh đầu hiểm hóc, làm tung lưới của Việt Thắng.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2, trọng tài đã cho Viettel được hưởng quả đá phạt Penalty, sau pha phạm lỗi của hậu vệ Ngô Anh Đức. Trên chấm phạt đền 11m, tiền đạo Hoàng Việt đã không mắc sai lầm, khi mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Viettel.

Đúng với trận đấu của 2 kỳ phùng địch thủ, khi Sông Lam Nghệ An và Viettel đã trình diễn lối chơi đầy cống hiến, hấp dẫn và kịch tính. Phút 66, một lần nữa các học trò của huấn luyện viên Ngô Quang Trường lại vươn lên dẫn trước đối thủ. Từ pha đá phạt cố định ở khu trung tuyến, Phúc Tá thả bóng đầy cảm giác, để Đông Thức ra chân tinh tế, hạ gục thủ môn Việt Thắng, giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước với tỷ số 3-2.

Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau, Nhật Sang lập cú đúp giúp Sông Lam Nghệ An nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-2. Tiền vệ số 11 của đội bóng xứ Nghệ đã có màn độc diễn khi loại bỏ hàng loạt cầu thủ của Viettel, trước khi tung cú sút vào góc cao, làm tung lưới thủ môn Việt Thắng.

Phút 76, đội trưởng Tấn Dũng với pha đột phá thần tốc rồi tung cú sút mạnh, hiểm hóc nâng tỷ số lên thành 5-2 cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Những phút cuối trận, U15 xứ Nghệ chủ động giảm nhịp độ, vì thế trận đấu khép lại với tỷ số 5-2 nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Ngô Quang Trường.

Ngày 23/8 sẽ diễn ra trận chung kết của Giải U15 Quốc gia 2023, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa U15 PVF và U15 Hoàng Anh Gia Lai.