U15 Sông Lam Nghệ An hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An tích cực tập luyện sẵn sàng cho mùa giải 2023. Ảnh: Chung Lê

Biến áp lực thành động lực

Tại Giải U15 Quốc gia 2022, U15 Sông Lam Nghệ An sở hữu nhân sự có chất lượng chuyên môn khá cao. Có thể kể đến như thủ môn Bảo Ngọc, tiền vệ Long Vũ, Văn Tùng, tiền đạo Quốc Hòa... Chính điều đó đã góp phần giúp U15 Sông Lam Nghệ An “làm mưa làm gió” tại Giải U15 Quốc gia 2022. Thầy trò Đinh Văn Dũng trải qua vòng chung kết U15 Quốc gia với thành tích toàn thắng. Đặc biệt trong trận đấu chung kết, đội bóng xứ Nghệ đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ được đánh giá rất mạnh là PVF. Vượt qua đội bóng giàu có này, U15 Sông Lam Nghệ An chính thức giành chức vô địch Giải U15 Quốc gia năm 2022. Thành tích đó đưa đội bóng xứ Nghệ san bằng kỷ lục của PVF với 4 lần đoạt Cúp Vàng trong lịch sử giải đấu.

Bước đến mùa giải năm nay, U15 Sông Lam Nghệ An được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ngô Quang Trường và đặt quyết tâm sẽ bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng cho nhà đương kim vô địch bởi trong tay huấn luyện viên Ngô Quang Trường không có nhiều cầu thủ thật sự quá xuất sắc. Đặc biệt, ở lứa cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An năm nay chịu thiệt thòi hơn lứa U15 trước đó, khi không có nhiều cơ hội cọ xát ở các giải đấu chính thức cấp quốc gia.

Cụ thể, năm 2021 trước thềm giải U13 Quốc gia, một số cầu thủ của U13 Sông Lam Nghệ An dính Covid-19. Vì thế đội bóng này đã không được góp mặt tại giải đấu năm đó. Đây chính là nguyên nhân khiến lứa cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An hiện tại không có được khả năng thực chiến cao như lứa U15 vừa qua.

Để khắc phục những hạn chế đó, từ hơn 1 tháng nay, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã lên kế hoạch tập luyện hết sức kỹ lưỡng. Ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An đã xây dựng nhiều giáo án, bám sát với tình hình thực tế của đội bóng, nhằm hoàn thiện kỹ, chiến thuật cho học trò ở mức cao nhất. Ngoài ra, huấn luyện viên Quang Trường cũng đặt ra nhiều tình huống giả định trong chống bóng bổng, cách áp đặt pressing lên đối phương. Qua đó giúp các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không bị bỡ ngỡ khi bước vào thi đấu. Bên cạnh đó, để nâng cao kinh nghiệm trận mạc cho các cầu thủ, Ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An cũng đã phối hợp, tổ chức nhiều trận đấu giao hữu nội bộ, với các đội bóng như U14, U16, U17 Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, trước ngày lên đường dự vòng loại U15 Quốc gia 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã có bài thử nghiệm hết sức hữu ích khi có trận đấu giao hữu với U15 Thanh Hóa.

Chính điều này đã giúp U15 Sông Lam Nghệ An cải thiện được nhiều hạn chế, sẵn sàng hướng đến một mùa giải thành công đang chờ đợi phía trước.

Tiền vệ Lê Tấn Dũng - U15 Sông Lam Nghệ An cho biết: “Hướng đến Giải Vô địch U15 Quốc gia 2023, ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ từng chi tiết một. Chúng em đặt mục tiêu vượt qua vòng loại để hướng đến vòng chung kết”.

Huấn luyện viên Ngô Quang Trường muốn các học trò biến áp lực thành động lực để thi đấu tốt tại Giải U15 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Để vượt qua được những áp lực khi đang nắm giữ danh hiệu Nhà đương kim vô địch, Huấn luyện viên Ngô Quang Trường khẳng định: “Các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An khi tham gia các giải quốc gia, người hâm mộ bao giờ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Năm 2022, U15 Sông Lam Nghệ An vừa giành được chức vô địch U15 Quốc gia, đó là áp lực đối với lứa U15 Sông Lam Nghệ An hiện tại. Tuy nhiên chúng tôi sẽ biến áp lực đó thành động lực, quyết tâm thi đấu thật tốt ở mùa giải năm nay. Trước mắt chúng tôi sẽ nỗ lực để vượt qua vòng loại sau đó sẽ tiếp tục tính toán cho các bước tiếp theo”.

Nhận diện những đối thủ của U15 Sông Lam Nghệ An tại vòng loại

Chuẩn bị cho vòng loại, ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An đã quyết định chọn 25 cầu thủ sẽ tham dự vòng loại Giải U15 Quốc gia 2023, trong đó có 21 cầu thủ sinh năm 2008 và 4 cầu thủ từ U14 Sông Lam Nghệ An.

Vòng loại Giải U15 Quốc gia năm nay có sự tham dự của 28 đội bóng được chia làm 5 bảng đấu. U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội U15 Bắc Ninh, U15 Hà Tĩnh, U15 Huế, U15 Công an Hà Nội, U15 PVF. Vòng loại giải Vô địch U15 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 3/8. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Sau khi kết thúc vòng loại, 2 đội bóng xếp nhất, nhì ở mỗi bảng đấu cùng 1 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U15 Vô địch Quốc gia 2023.

Vòng loại giải Vô địch U15 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 3/8. Ảnh: Chung Lê

Nhìn vào các đội thuộc bảng B có thể khẳng định, U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF là hai đội được đánh giá mạnh hơn cả. Bởi đây là hai đội bóng có hệ thống đào tạo bóng đá trẻ bài bản, đã gặt hái được nhiều thành tích cao tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Minh chứng rõ nhất khi cả hai đội U15 Sông Lam Nghệ An và U15 PVF đang nắm giữ kỷ lục về số lần giành chức vô địch Giải U15 Quốc gia. Tuy nhiên trong bóng đá luôn luôn hiện hữu yếu tố bất ngờ. Các đội như U15 Hà Tĩnh, U15 Huế hay U15 Công an Hà Nội đều đang sẵn sàng cho một cuộc lật đổ. Trong đó phải nhấn mạnh về sự đầu tư khá bài bản trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của Hà Tĩnh và Huế. Những năm gần đây, các đội U của 2 đội bóng này luôn mang đến sự khó chịu cho các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Ngoài ra, U15 Công an Hà Nội cũng được dự đoán sẽ là một ẩn số và có thể gây bất ngờ tại bảng đấu này. Bởi lực lượng của U15 Công an Hà Nội tham dự giải lần này gồm nhiều cầu thủ từng được đào tạo tại Học viện bóng đá trẻ PVF. Vì thế không thể đánh giá thấp về sức mạnh của đội bóng đến từ thủ đô.

Theo Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia 2023, ở mỗi bảng chỉ chọn 2 đội bóng xếp nhất, nhì cùng 1 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thế nên dù được đánh giá cao hơn nhưng U15 Sông Lam Nghệ An cũng không thể chủ quan và phải tính toán kỹ lưỡng cho việc sử dụng nhân sự, cũng như áp dụng đấu pháp hợp lý cho mỗi đối thủ, trong mỗi trận đấu cụ thể. Bởi số trận đấu tại vòng loại Giải U15 Quốc gia năm nay là rất lớn (Mỗi đội sẽ phải thi đấu 10 trận tại vòng bảng).

Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo U15 Sông Lam Nghệ An sẽ sớm vượt qua vòng bảng, qua đó hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở Giải U15 Quốc gia 2023./.