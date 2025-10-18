Thể thao U17 nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết châu Á; Top 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025 U17 nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết châu Á sau hai trận toàn thắng; Everton mất ngôi sao vô cùng quan trọng trước Man City; Amorim gạch tên Casemiro; Top 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

U17 nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết châu Á sau hai trận toàn thắng

Tối 17/10, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó khép lại vòng loại với hai trận toàn thắng và chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Buộc phải thắng để tự định đoạt cơ hội đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, đối thủ đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy sự tổ chức tốt, khả năng pressing mạnh mẽ và thể lực vượt trội.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Trong khoảng 10 phút đầu trận, khung thành của đội chủ nhà liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, nhưng thủ môn Cẩm My đã xuất sắc cản phá hai tình huống dứt điểm nguy hiểm, giữ vững tỷ số.

Sau khoảng thời gian đầu lép vế, U17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát tốt khu trung tuyến và liên tục tổ chức các pha phối hợp tấn công sắc nét. Phút 30, Hồng Thái bật cao đánh đầu buộc thủ môn Yau Hazel bay người cứu thua. Các cầu thủ Phương Thảo, Phương Nghi, Minh Ánh và Thảo Nguyên cũng liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng vẫn chưa thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh về nhân sự của huấn luyện viên Okiyama phát huy hiệu quả. Đội chủ nhà gia tăng sức ép liên tục và đến phút 67, bước ngoặt đã đến khi Hải Yến bứt tốc dũng mãnh, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn dẫn trước, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý. Dù không thể nới rộng cách biệt, nhưng chiến thắng 1-0 là đủ để đội chủ nhà giành ngôi nhất bảng D với thành tích toàn thắng, không để thủng lưới và ghi tên mình vào Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Chiến thắng này không chỉ đánh dấu bước tiến vững chắc của đội tuyển U17 nữ Việt Nam, mà còn đưa đội trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 giành vé tham dự vòng chung kết châu lục, sau các đội U20 nữ, đội tuyển nữ, futsal nam và U23 quốc gia.

Everton mất ngôi sao vô cùng quan trọng trước Man City

Everton đang bị làm khó bởi quy định của Premier League, khi mất ngôi sao vô cùng quan trọng, ở chuyến hành quân làm khách tới đây gặp Man City trên sân Etihad.

Jack Grealish gia nhập Man City vào mùa hè năm 2021 với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng, và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh khi đó. Nhưng tiền vệ người Anh chỉ ghi 17 bàn trong 157 trận khoác áo Man City, để rồi được Man City đem cho Everton mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Jack Grealish khi còn khoác áo Man City.

Trong 180 phút đầu tiên khoác áo Everton, Grealish kiến tạo 4 bàn thắng, nhiều hơn cả hai mùa giải gần nhất tại Man City cộng lại (2 kiến tạo). Bộ ba Grealish, Dewsbury-Hall và Iliman Ndiaye góp công rất lớn đem lại chiến thắng trước Brighton và Wolves của Everton. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Jack Grealish tiếp tục ghi dấu ấn trong 5 bàn thắng của Everton mùa này, khi ghi 1 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn.

Với việc tìm lại phong độ đỉnh cao, Jack Grealish đã đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 8". Cái tên Jack Grealish còn đem tới sự hứng khởi cho số đông người hâm mộ Everton, khi đứng số 1 trong cuộc bầu chọn 10 tân binh ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa giải 2025/26 tới nay, do tờ The Athletic tiến hành.

Cũng cần thấy, David Moyes từng bị Pep Guardiola bên phía Man City đánh bại 13 lần, hòa 3 lần và chỉ thắng 1 lần qua những lần chạm trán trước đây trên cương vị HLV. Vì thế, Moyes rất muốn tung ra đội hình mạnh nhất, đặc biệt là Grealish ở lần so tài trước Man City. Đáng tiếc, điều này không thể biến thành hiện thực khi quy định của Premier League cấm Grealish đối đầu với CLB chủ quản Man City.

Aston Villa đã gặp phải tình huống tương tự mùa trước với Marcus Rashford. Từng bị ruồng bỏ ở MU, Marcus Rashford đã thể hiện được bản lĩnh tại Villa Park trong thời gian cho mượn. Tuy nhiên, Aston Villa không có sự phục vụ của Rashford khi đối đầu với MU.

Amorim gạch tên Casemiro

HLV Ruben Amorim gây ngỡ ngàng khi để Manuel Ugarte đá chính thay Casemiro ở đại chiến Liverpool - MU vào lúc 22h30 ngày 19/10 (giờ Hà Nội).

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn làm mới tuyến giữa bằng một cầu thủ có khả năng di chuyển và pressing tốt hơn. Trong khi Casemiro vừa thi đấu trọn 90 phút cho tuyển Brazil ở hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, Ugarte lại được nghỉ ngơi hoàn toàn bởi HLV Marcelo Bielsa không triệu tập anh vào đội hình Uruguay.

Casemiro có thể bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Liverpool.

Điều này có thể mang lại lợi thế thể lực cho tiền vệ 23 tuổi, khi anh được đánh giá có khả năng hoạt động năng nổ và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả hơn trước những đội bóng có cường độ pressing cao như Liverpool. Chính yếu tố này từng giúp Ugarte được chọn đá chính trong trận gặp Man City đầu mùa và kết quả khi đó không tệ.

Casemiro mùa này mới có 5 lần đá chính ở Premier League, trong khi Ugarte có 2 trận ra sân từ đầu. Tuy nhiên, quyết định của Amorim có thể gây bất ngờ bởi cựu tiền vệ Real Madrid đạt phong độ khá tốt thời gian qua.

MU chưa thắng tại Anfield kể từ năm 2016 khi Wayne Rooney ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0. Lần này, Amorim hy vọng một đội hình trẻ trung, cơ động hơn, có thể giúp "Quỷ đỏ" phá dớp suốt gần một thập kỷ.

MU có quyền hy vọng khi Liverpool đang sa sút phong độ với 3 trận thua liên tiếp thời gian qua.

Top 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025: Ronaldo “vô đối”

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025. Siêu sao Cristiano Ronaldo dẫn đầu với số tiền 280 triệu USD.

Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025. Ảnh- Getty.

1. Cristiano Ronaldo (số tiền kiếm được: 280 triệu USD).



2. Lionel Messi (Inter Miami, 130 triệu USD).



3. Karim Benzema (Al-Ittihad, 104 triệu USD).



4. Kylian Mbappe (Real Madrid, 95 triệu USD).



5. Erling Haaland (Man City, 80 triệu USD).



6. Vinicius Junior (Real Madrid, 60 triệu USD).



7. Mohamed Salah (Liverpool, 55 triệu USD).



8. Sadio Mane (Al-Nassr, 54 triệu USD).



9. Jude Bellingham (Real Madrid, 44 triệu USD).



10. Lamine Yamal (Barcelona, 43 triệu USD).