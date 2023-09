U21 Sông Lam Nghệ An gặp U21 Đắk Lắk: Thắng để tránh các đối thủ mạnh

Sau trận thua bất ngờ trước U21 Kon Tum, U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất quyết tâm ở lượt trận thứ 2. Và thành quả là các học trò của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước U21 Long An để vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, với việc U21 Kon Tum giành chiến thắng 1-0 trước U21 Đắk Lắk thì ngôi đầu bảng C nhiều khả năng sẽ thuộc về đoàn quân của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh. Do đó, mục tiêu thiết thực lúc này của U21 Sông Lam Nghệ An là giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng để có được vị trí thứ 2 chung cuộc tại bảng C. Đây là vị trí giúp cho đội bóng xứ Nghệ có thể tránh được các đội nhất bảng A và bảng B tại vòng tứ kết (có thể là U21 PVF-CAND hoặc U21 Hà Nội).

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Điều này là hoàn toàn nằm trong khả năng của các học trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh, khi mà đội bóng xứ Nghệ đang có tinh thần lên cao sau chiến thắng 4-0 vừa qua. Chắc chắn trong trận đấu tới, lối chơi của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ trở nên thanh thoát và gắn kết hơn.

Ở hàng thủ vẫn là những cái tên quen thuộc như thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Võ Tiến Thắng, Nguyễn Mai Hoàng, Bùi Thanh Đức... Đây là những cầu thủ đã thi đấu tốt ở trong hai trận vừa qua của đội bóng xứ Nghệ. Nếu có sự thay đổi thì đó sẽ là sự góp mặt ngay từ đầu của tuyển thủ U23 Việt Nam Hồ Văn Cường. Ở trận đấu vừa qua, hậu vệ trẻ sinh năm 2003 này đã có gần 30 phút thi đấu xuất sắc bên hành lang cánh phải. Và chính Hồ Văn Cường là người đã ấn định chiến thắng 4-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Tuyến giữa sẽ là nơi có nhiều sự thay đổi nhất, bởi lẽ đây là tuyến mà đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều tài năng. Rất có thể Lê Đình Long Vũ, Trương Văn Tuyển hay Nguyễn Trọng Sơn sẽ được ra sân từ đầu. Những sự thay đổi này vừa giúp cho các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi, vừa giúp cho ban huấn luyện tìm ra các phương án nhân sự mới. Nhất là khi, mật độ thi đấu tại giải đấu U21 Quốc gia 2023 là khá dày đặc.

Điểm lo lắng nhất của U21 Sông Lam Nghệ An chính là chấn thương của tiền đạo chủ lực Phan Xuân Đại. Mặc dù chưa có được bàn thắng ở giải đấu năm nay nhưng tiền đạo mang áo số 9 cũng đã đóng góp khá nhiều trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Tuy vậy, bộ đôi Lê Khánh Toàn và Phan Duy Hào sẽ sẵn sàng thay thế cho Phan Xuân Đại. Ở trận gặp U21 Long An vừa qua, bộ đôi này đều đã có được những pha lập công để đóng góp vào chiến thắng 4-0. Hy vọng rằng, trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, hàng công của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục nổ súng để đem về chiến thắng cho đội nhà.

Tiền đạo Lê Khánh Toàn cũng đã có riêng cho mình 1 bàn thắng ở trận đấu vừa qua. Ảnh: Xuân Thủy

Bên phía đội khách, sau 2 trận thua liên tiếp thì cơ hội lọt vào vòng tứ kết của U21 Đắk Lắk trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Phi Ái phải giành chiến thắng trước đội chủ nhà và đồng thời chờ đợi kết quả thuận lợi ở các trận đấu còn lại mới có thể lọt vào tứ kết.

Tuy vậy, việc giành chiến thắng trước U21 Sông Lam Nghệ An có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi của U21 Đắk Lắk. Bởi lẽ, trong hai trận đấu vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Trần Phi Ái đã thể hiện một bộ mặt yếu cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Mặc dù vậy, việc lọt vào vòng chung kết U21 Quốc gia 2023 cũng là một thành công của U21 Đắk Lắk. Do đó, họ sẽ thi đấu với một tâm lý thoải mái để sẵn sàng gây ra những khó khăn cho đội chủ nhà.

Cơ hội đi tiếp của U21 Đắk Lắk trở nên mong manh sau 2 trận thua liên tiếp. Ảnh: VFF

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ, U21 Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ quyết tâm có được 1 chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Hy vọng rằng, đội bóng trẻ xứ Nghệ sẽ có một trận đấu thành công cả về mặt tỷ số lẫn con người để sẵn sàng cho những thử thách khó khăn tiếp theo.