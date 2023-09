U21 Sông Lam Nghệ An gặp U21 Long An: Cơ hội sửa sai?

Ở trận ra quân, U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu không phải là quá tệ. Đội bóng trẻ xứ Nghệ đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành của U21 Kon Tum. Tuy nhiên, trong một ngày mà các học trò của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh thi đấu kiên cường, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Huỳnh Trần Bảo Duy đã khiến cho đội chủ nhà phải nhận thất bại 0-1.

Các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất cố gắng nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, cơ hội cho đội bóng xứ Nghệ để giành chiếc vé vào vòng tứ kết là vẫn còn rất rộng mở. Khi mà 2 đối thủ còn lại của U21 Sông Lam Nghệ An cũng không phải là quá mạnh. Vấn đề là đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh phải chắt chiu các cơ hội mà mình tạo ra để đem về các kết quả có lợi.

Rất có thể, ở trận đấu này, huấn luyện viên Phạm Bùi Minh sẽ sử dụng Hồ Văn Cường và Lê Đình Long Vũ ngay từ đầu. Với sự có mặt của bộ đôi này thì những tình huống tấn công biên của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có độ sát thương cao hơn. Nhất là khi hàng phòng ngự của U21 Long An không quá xuất sắc ở mùa giải năm nay. Sau 5 trận đấu tại vòng loại, U21 Long An đã để lọt lưới 5 bàn, đây là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất tại vòng chung kết lần này. Do đó, đây sẽ là cơ hội để các chân sút bên phía U21 Sông Lam Nghệ An khai hỏa để đem về chiến thắng cho đội nhà.

Các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An phải chắt chiu các cơ hội ở trận đấu này. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Cùng với cải thiện hàng công thì đội bóng trẻ xứ Nghệ cũng phải rút ra những bài học kinh nghiệm nơi hàng phòng ngự. Ở trận gặp U21 Kon Tum, hàng phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, chỉ cần 1 phút mất tập trung, thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 77. Do đó, ở trận đấu này, hàng phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An phải luôn có sự tập trung cao độ để tránh những sai sót không đáng có.

Bên phía đội khách, chiến thắng ở trận đấu mở màn sẽ là lợi thế tinh thần không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Lương Quốc Bảo. Ở trận đấu này, với lưng vốn là 3 điểm trong tay, U21 Long An chắc chắn sẽ triển khai lối đá phòng ngự phản công. Đây là thế trận mà đoàn quân huấn luyện viên Lương Quốc Bảo đã thực hiện rất tốt trước U21 Đắk Lắk. Dù đội bóng đến từ Tây Nguyên là những người có thế trận nhỉnh nhưng sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua duy nhất do tiền đạo Nguyễn Quốc Lộc thực hiện ở phút thứ 12.

U21 Long An đang có lợi thế lớn sau khi giành chiến thắng ở trận ra quân. Ảnh tư liệu: VFF

Chính tiền đạo Nguyễn Quốc Lộc là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U21 Long An. Sau 5 trận tại giải U21 Quốc gia năm nay, cầu thủ mang áo số 62 này đã ghi được 4 bàn thắng cho đoàn quân của huấn luyện viên Lương Quốc Bảo. Tuy vậy, chỉ cần các cầu thủ phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu tập trung thì họ hoàn toàn có thể khóa chặt được ngòi nổ nguy hiểm bên phía U21 Long An.

Sau trận thua đáng tiếc trước U21 Kon Tum, thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu này. Và người hâm mộ xứ Nghệ tin tưởng đội U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có được một chiến thắng để có thể tự quyết định số phận của mình.