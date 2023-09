U21 Sông Lam Nghệ An với nhiệm vụ giải mã 'ẩn số' Kon Tum

Là một trong hai chủ nhà của giải đấu năm nay (cùng với Thanh Hóa), đội bóng trẻ xứ Nghệ không phải thi đấu tại vòng loại. Do đó, lối chơi của thầy trò Phạm Bùi Minh sẽ là một ẩn số ở trận đấu ra quân này.

Trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ thiếu vắng đi một số trụ cột do bận thi đấu cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2023. Trong đó phải kể đến tiền vệ Đinh Xuân Tiến. Chính tiền vệ sinh năm 2003 này là linh hồn của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải Giải Bóng đá U21 Thanh niên 2022. Bên cạnh đó là cầu thủ trẻ Trần Nam Hải, người cũng đã có sự trưởng thành vượt bậc trong năm 2023. Những sự vắng mặt này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến sức mạnh của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu năm nay.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt sẽ mang lại sự an tâm nơi khung gỗ cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên Phạm Bùi Minh vẫn còn có khá nhiều những quân bài chất lượng. Đầu tiên có thể kế đến là thủ môn Nguyễn Văn Việt. Thủ thành sinh năm 2002 đã có những trận đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á vừa qua. Hy vọng, Nguyễn Văn Việt sẽ tiếp tục có những màn trình diễn xuất sắc để giúp cho đội bóng xứ Nghệ thi đấu thành công tại giải đấu năm nay.

Thi đấu ở phía trên Nguyễn Văn Việt sẽ là những cái tên chất lượng như Hồ Văn Cường, Trịnh Hoàng Cảnh hay Võ Tiến Thắng. Có thể nói, hàng phòng ngự chính là nơi an tâm nhất của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu này. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là hậu vệ Hồ Văn Cường, người cũng vừa có những màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Kinh nghiệm và tài năng của Hồ Văn Cường sẽ giúp cho hành lang cánh phải của U21 Sông Lam Nghệ An công thủ toàn diện.

Người hâm mộ chờ đợi màn tái xuất của trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh. Ảnh: Chung Nguyễn

Ngoài ra, người hâm mộ xứ Nghệ cũng rất chờ đợi màn tái xuất của tuyển thủ U20 Việt Nam - Trịnh Hoàng Cảnh. Chấn thương đã khiến cho trung vệ sinh năm 2003 bỏ lỡ khá nhiều giải đấu ở mùa giải năm nay. Sự trở lại của trung vệ này được kì vọng sẽ giúp cho hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ thêm phần chắc chắn.

Trong khi đó, hàng tiền vệ sẽ là những cái tên đã thi đấu khá thành công tại giải U19 Quốc gia vừa qua là Nguyễn Quang Vinh, Ngô Văn Bắc, Lê Đình Long Vũ hay Lê Văn Quý. Hai cầu thủ kinh nghiệm nhất nơi hàng tiền vệ của U21 Sông Lam Nghệ An chính là Nguyễn Văn Bách và Phan Bá Quyền. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Văn Bách sẽ đóng vai trò là đầu tàu nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Kinh nghiệm thi đấu tại đội 1 của tiền vệ này sẽ giúp ích rất nhiều trong lối chơi của thầy trò Phạm Bùi Minh tại giải đấu năm nay.

Nhất là, khi hàng tiền đạo của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu năm nay khá "mỏng". Cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ chính là tiền đạo Phan Xuân Đại. Tiền đạo 20 tuổi này đã có 7 trận thi đấu cho đội 1 ở mùa giải vừa qua. Và dấu ấn đáng nhớ nhất của Phạm Xuân Đại chính là bàn thắng đem về chiến thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Hy vọng, những trận đấu tại V.League sẽ giúp cho Phan Xuân Đại thêm phần tự tin để tỏa sáng tại giải đấu này.

Tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại là chân sút đáng chú ý nhất của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Đối thủ của U21 Sông Lam Nghệ An ở trận đấu ra quân sẽ là U21 Kon Tum. Đây là bất ngờ lớn nhất tại vòng loại giải U21 năm nay. Nằm ở một bảng đấu khá khó với những cái tên sừng sỏ như U21 Hoàng Anh Gia Lai, U21 Đà Nẵng, U21 Quảng Nam nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng.

Với 4 chiến thắng, 1 trận hòa , ghi được 14 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn, U21 Kon Tum đang chứng tỏ mình sẽ là chú ngựa ô tại giải đấu năm nay. Nổi bật trong thành tích đó là những cái tên như tiền đạo Hoàng Minh Tiến, tiền vệ Nguyễn Minh Tâm hay đội trưởng Võ Phước Bảo.

U21 Kon Tum đã thi đấu rất xuất sắc tại vòng loại vừa qua. Ảnh: Câu lạc bộ bóng đá Kon Tum

Mặc dù không có những ngôi sao trong đội hình nhưng huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đã xây dựng U21 Kon Tum thành một tập thể đoàn kết và kỷ luật. Với lối chơi áp sát, cự ly đội hình hợp lý, chắc chắn U21 Kon Tum sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho U21 Sông Lam Nghệ An ở trận đấu ra quân.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ phải đặc biệt chú ý đến những tình huống tấn công biên của các học trò huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh. Bộ ba Nguyễn Minh Tâm, Phạm Ngô Minh Quang và Hoàng Minh Tiến là những cái tên đã khiến cho các hàng phòng ngự đối phương phải chao đảo ở vòng loại vừa qua. Đặc biệt là tiền đạo Hoàng Minh Tiến, người đã có được 6 bàn thắng tại vòng loại.

Tuy vậy, với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ, chỉ cần các học trò của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh thi đấu đúng sức mình thì U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có được một kết quả thuận lợi ở trận đấu ra quân. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh sẽ được một khởi đầu như ý để có được một giải đấu thành công mỹ mãn.