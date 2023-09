U21 Sông Lam Nghệ An gặp U21 Hà Nội: Thẳng tiến đến chung kết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trận bán kết giữa U21 Sông Lam Nghệ An gặp U21 Hà Nội có thể xem là một trận chung kết sớm của giải khi 2 đội đều được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch lần này. Do đó, đây sẽ là một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn.

Chiến thắng 2-1 trước chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa càng chứng tỏ sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ tại giải đấu năm nay. Đặc biệt, khi đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An có sự trở lại của các tuyển thủ trong đội Olympic Việt Nam vừa tham dự Asiad 19. Với đội hình vừa có chất lượng, vừa có chiều sâu, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh sẵn sàng đánh bại những nhà đương kim vô địch U21 Hà Nội để thẳng tiến vào trận chung kết.

U21 Sông Lam Nghệ An đang có sự tự tin cao độ tại giải đấu năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trong khung gỗ của đội bóng xứ Nghệ vẫn là thủ thành Nguyễn Văn Việt. Sự chắc chắn của thủ thành sinh năm 2002 này mang đến sự tự tin cho những cầu thủ thi đấu ở phía trên. Đó là bộ tứ Nguyễn Mai Hoàng, Võ Tiến Thắng, Ngô Văn Bắc và Bùi Thanh Đức. Những cầu thủ này càng thi đấu càng ăn ý, họ thường xuyên có những pha bọc lót hỗ trợ cho nhau giúp hóa giải các đợt tấn công của đối thủ. Điểm nổi bật của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ là khả năng tranh chấp tay đôi và tốc độ rất tốt giúp hạn chế được sự nguy hiểm của các tiền đạo đối phương. Do đó, chỉ cần thi đấu đúng phong độ thì hàng phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được hàng công của U21 Hà Nội.

Nhất là khi hàng công của U21 Hà Nội là một trong những hàng công kém nhất tại giải đấu lần này. Mặc dù lọt vào bán kết của giải đấu nhưng các học trò của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn chỉ mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Trong đó, cầu thủ Vũ Văn Sơn có được 2 bàn thắng và bàn còn lại thuộc về Hoàng Trung Kiên. Rõ ràng, U21 Hà Nội tham dự giải đấu lần này không có được sức mạnh khủng khiếp như ở giải đấu năm 2022. Do đó, đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh giành chiến thắng và ghi tên vào trận chung kết.

U21 Hà Nội đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Ảnh tư liệu: VFF

Nhưng để làm được điều đó thì U21 Sông Lam Nghệ An phải khoan thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng Thủ đô. Đây là một nhiệm vụ tương đối khó khăn, khi trong đội hình của U21 Hà Nội có những cái tên khá chất lượng như Vũ Tiến Long , Lê Văn Hà hay Vi Văn Dung. Trải qua 4 trận đấu tại vòng chung kết năm nay, các học trò của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn. Do đó, Đinh Xuân Tiến và các đồng đội phải có những nỗ lực nhất định mới có thể xuyên phá được hàng phòng ngự kiên cố này.

Tuy vậy, với những gì đã thể hiện ở trong 3 trận đấu gần đây thì người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tấn công của các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An. Sau 4 trận đã đấu, các học trò của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh đã ghi được 11 bàn thắng và đội bóng xứ Nghệ chính là đội có hàng công mạnh nhất ở giải đấu năm nay. Với khả năng tấn công đa dạng thì những Lê Văn Quý, Phan Duy Hào hay Đinh Xuân Tiến hoàn toàn có thể tạo ra những đột phá ở trong trận này. Bên cạnh đó, những tình huống tham gia tấn công của các hậu vệ cũng sẽ là "đòn trong tay áo" của U21 Sông Lam Nghệ An. Do đó, đây sẽ là một ngày làm việc cực kỳ vất vả của hàng phòng ngự U21 Hà Nội. Và chỉ cần lộ ra sơ hở thì đoàn quân của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn sẽ phải "trả giá" bằng cả giải đấu.

Đinh Xuân Tiến và các đồng đội sẽ giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết năm nay? Ảnh: Đức Anh

Trận bán kết giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Hà Nội là trận đấu giữa 2 đội giàu thành tích nhất ở lứa tuổi U21 và cũng là màn so tài giữa đội có hàng công mạnh nhất gặp đội có hàng thủ chắc chắn nhất. Do đó, đây hứa hẹn sẽ mang lại một trận bán kết đầy hấp dẫn cho khán giả cả nước. Hy vọng rằng, với phong độ cao và sự tự tin của mình, các học trò của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh sẽ xuất sắc giành chiến thắng trước U21 Hà Nội để tiến gần hơn với chức vô địch giải U21 Quốc gia 2023.