Thể thao U23 Việt Nam nhận tin cực vui trước SEA Games 33; Bournemouth vượt mặt Arsenal, tạm chiếm ngôi Á quân Premier League U23 Việt Nam nhận tin cực vui trước SEA Games 33; Con trai Quang Hải lên tuyển U17 Việt Nam; Bournemouth vượt mặt Arsenal, tạm chiếm ngôi Á quân Premier League; Danh sách tập trung tuyển Anh gây tranh cãi... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin cực vui trước SEA Games 33

U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1, qua đó gặp thuận lợi khi tiến hành bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Ban tổ chức SEA Games 33 vừa công bố 4 nhóm hạt giống môn bóng đá nam. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam (hạng ba SEA Games 32), đương kim vô địch U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan. Nhóm 2 gồm U23 Myanmar, U23 Malaysia và U23 Campuchia. Nhóm 3 gồm U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Lào. U23 Singapore là đội duy nhất nằm ở nhóm hạt giống số 4.

Hiện tại Ban tổ chức chưa chốt lịch tiến hành bốc thăm môn bóng đá nam. Tuy nhiên, khác với mọi kỳ trước, SEA Games 33 có 11 đội tham dự, được chia thành 3 bảng: bảng A gồm 3 đội, bảng B và C mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

U23 Việt Nam chuẩn bị tốt cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Các trận đấu của bảng A diễn ra tại Bangkok, trong khi bảng B và bảng C thi đấu tại một trong hai địa điểm là Songkhla hoặc Chiang Mai. Từ vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết đều được tổ chức tại Bangkok.

Trong khi đó, với bóng đá nữ, giải đấu quy tụ 8 đội tuyển, được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết. Môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 4/12 đến 17/12 tại Chonburi.

Theo phân nhóm hạt giống, tuyển nữ Việt Nam (ĐKVĐ) cùng chủ nhà Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Nhóm 2 gồm Myanmar và Campuchia, nhóm 3 gồm Philippines và Singapore, nhóm 4 gồm Malaysia và Indonesia.

Con trai Quang Hải lên tuyển U17 Việt Nam

Trong kế hoạch hướng tới vòng loại U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland vừa công bố danh sách tập trung gồm 30 cầu thủ. Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ hội quân ngày 5-10 tại Hà Nội, với nòng cốt là những gương mặt từng dự giải quốc tế CFA Team China 2025. Nổi bật trong số này có tiền đạo Nguyễn Văn Dương - Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất U15 quốc gia 2024 và tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, thủ lĩnh hàng tiền vệ tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Ngoài ra, người hâm mộ dành sự chú ý dành cho tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi (sinh năm 2009, TP Hồ Chí Minh). Chân sút trẻ này là con trai cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam - nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Quang Hải.

Quang Khôi con trai cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Quang Khôi đã sớm ghi dấu trong màu áo các đội trẻ: từng khoác áo U16, U17 Việt Nam, giành Huy chương Đồng U19 quốc gia 2025, Huy chương Bạc U15 quốc gia 2024. Lối chơi tốc độ và kỹ thuật giúp anh được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn của thế hệ mới.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ 5-11. Tại đây, thầy trò HLV Cristiano Roland dự kiến đá ba trận giao hữu với các đối thủ do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản bố trí, trước khi trở về ngày 16-11 để chuẩn bị cho vòng loại.

Lá thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Quần đảo Bắc Mariana. Các trận sẽ diễn ra từ 22 đến 3-11-2025 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và PVF. Đây hứa hẹn là thách thức lớn, đồng thời cũng là cơ hội để những gương mặt mới như Quang Khôi thể hiện mình trong màu áo tuyển trẻ quốc gia.

Bournemouth vượt mặt Arsenal, tạm chiếm ngôi Á quân Premier League

Bournemouth đang có phong độ thăng hoa từ đầu mùa giải 2025/26. Và việc chỉ phải tiếp đón Fulham đang đứng giữa bảng xếp hạng là cơ hội tốt để họ tiếp tục duy trì sự hứng khởi.

Đội chủ nhà nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu và liên tục uy hiếp khung thành của Fulham. Tuy nhiên, đội khách vẫn đứng vững và sau đó dần có những pha đáp trả khá nguy hiểm. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Bournemouth đang có phong độ thăng hoa từ đầu mùa giải 2025:26.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Phải đến phút 70, bàn thắng mới tới. Sessegnon thoát xuống vòng cấm đón đường chuyền của Chukwueze và bấm bóng hạ thủ thành Petrovic ở pha đối mặt đưa Fulham vượt lên dẫn trước.

Phút 78, Semenyo dứt điểm góc hẹp đánh bại thủ thành Leno gỡ hoà 1-1. Tới phút 84, cầu thủ vào sân thay người Justin Kluivert tung cú sút xa từ cự ly 30m đưa Bournemouth vượt lên dẫn 2-1. Và tới phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, Semenyo đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Với chiến thắng này, Bournemouth đã tạm chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 7 vòng, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 1 điểm.

Danh sách tập trung tuyển Anh gây tranh cãi

HLV Thomas Tuchel loại nhiều gương mặt nổi bật trong danh sách tập trung của tuyển Anh cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Jack Grealish (Everton) và Adam Wharton (Crystal Palace) là hai trường hợp gây tiếc nuối lớn nhất. Cả hai đều đạt phong độ ấn tượng thời gian qua, góp công lớn vào thành tích của đội chủ quản.

Grealish có 4 kiến tạo sau 6 trận, giúp Everton xếp nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Riêng Wharton đang là trụ cột Crystal Palace, cùng đội bóng thành London duy trì mạch 18 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Jack Grealish vắng mặt ở đợt tập trung của tuyển Anh trong tháng 10. Ảnh- Reuters.

Một cái tên đáng chú ý khác là Jude Bellingham. Ngôi sao Real Madrid chưa trở lại đội tuyển do mới đá chính một trận kể từ khi hồi phục chấn thương vai cuối tháng trước. Thay Bellingham là Ruben Loftus-Cheek. Noni Madueke (Arsenal) và Tino Livramento (Newcastle) cũng bị gạch tên khỏi danh sách do đang gặp vấn đề thể lực.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Bukayo Saka trở lại sau khi vắng mặt ở kỳ tập trung tháng 9 vì chấn thương gân kheo. Các nhân tố có phong độ tốt trên hàng công như Harry Kane, Eberechi Eze hay Marcus Rashford cũng góp mặt.

Những quyết định nhân sự lần này của Tuchel tiếp tục thu hút sự chú ý, khi ông ưu tiên sự ổn định lực lượng và thể trạng cầu thủ hơn là phong độ nhất thời.

Tuyển Anh sẽ có trận giao hữu gặp Xứ Wales (10/10) và Latvia (15/10) thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. "Tam sư" hiện đứng đầu bảng K, hơn Albania 7 điểm với thành tích toàn thắng 5 trận.